Да, България: Сайтът ''Колко струва'' не струва! Пишем ''Слаб 2'' на правителството

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев разкритикуваха правителствения сайт за цените на хранителните продукти kolkostruva.bg. Днес той бе активиран с цел да помага да се следят най-изгодните цени и да се засича потенциална спекула.

В изявление на пресцентъра на партията Мирчев напомня, че ПП-ДБ предложиха като мярка срещу инфлацията да се създаде държавен сайт, в който всички вериги магазини да си вкарват ежедневно цените. "Да, България" са изпратили запитване до премиера Росен Желязков докъде е работата по сайта, тъй като сроковете за активирането му са изтекли.

"Отговорът му дойде почти толкова бързо, колкото отговаря на Пеевски", казва Ивайло Мирчев. Божидар Божанов посочва, че според думите на Желязков сайтът е трябвало да тръгне днес:

"Отворихме го преди малко. Впечатление ни направи, че само две вериги са подали данни. Освен това установихме, че сайтът не става за това, за което беше предвиден. Няма как потребителите да сравняват цените и да видят къде около тях е най-евтино."

По думите на Мирчев и Божанов сайтът е напълно безполезен в сегашния си вид е напълно безполезен.

„Когато човек иска да сравни цените, трябва да може да си влезе през телефона, да види продуктите, които купува всяка седмица, и да намери коя верига има най-добри цени. В момента това е невъзможно. Ако в една частна компания се работеше по този начин, клиентът щеше да е загубен. Искаме ясно да заявим: не се прави така”, коментира Мирчев.

Бившият министър на електронното управление Божанов отправи критики към доскорошния председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова:

"Явно за награда за нищото, което е свършила, беше направена зам.-омбудсман и потенциален служебен премиер. Нека припомним, че в едно свое прессъобщение тя беше изразила възмущение как така телекомите не се съобразяват с мнението на г-н Пеевски. Така че тя очевидно като човек на Пеевски е била наградена и за този сайт, и за всякакви други дейности."

Той призова правителството да приведе сайта във удобен за хората вид. В заключение Мирчев подчерта:

"Като хора, които са правили сайтове дълги години, искаме да кажем на премиера, на КЗП и на всички останали, от които зависи това нещо: Седнете и го направете както трябва, после ще го проверим пак. Защото не просто сламен премиер, не просто трима премиери, ами и двадесет да бяхте, пак един сайт нямаше да можете да направите. Ако наистина сте се докарали до там, защото голямото момче винаги казва как работи за хората, но всъщност това не е за хората, а е някой да отбие номера, пишем ви "Слаб 2". Ще ви чакаме със следваща версия!".

„За щастие, благодарение на нашите предложения, все пак данните за цените ще бъдат по-достъпни. Въпросът е те да бъдат приведени в лесно четим вид“, добави Божидар Божанов.