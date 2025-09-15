Преливане: Областният управител на Разград напусна Борисов и отиде при Пеевски

OFFNews 15 септември 2025 в 16:34 632 0
Областният управител на Разград Владимир Димитров

Областният управител на Разград Владимир Димитров

Областният управител на Разград Владимир Димитров прекрати членството си в ГЕРБ и Изпълнителната комисия на партията на Бойко Борисов, след като преди дни стана известно, че се в влял в редиците на "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски.

Областният координатор на ГЕРБ в Разград Михаил Тодоров уточни пред журналисти, че членството на Димитров е прекратено по ред причини, основно свързани с партийния устав - неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, без да конкретизира, че преминаването към Пеевски е причината, предаде БТА.

На фейсбук страницата на "ДПС - Ново начало" в Разград този петък бе съобщено, че Владимир Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Пеевски.

