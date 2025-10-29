Община Варна купи три нови шкоди за полицията

OFFNews 29 октомври 2025 в 21:12 131 0
Община Варна закупи три нови автомобила за подпомагане дейността на Областна дирекция на МВР

Снимка Община Варна
Връчването на ключовете

Община Варна закупи три нови автомобила „Шкода“ за подпомагане дейността на Областна дирекция на МВР.

Парите са от бюджета на Община Варна за 2024/2025 г..

Заместник-кметът с ресор сигурност и обществен ред Илия Коев връчи ключовете за колите на полицейските служители.

Автомобилите ще послужат за нуждите на районните полицейски инспектори във Варна.

