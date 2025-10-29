Община Варна купи три нови шкоди за полицията

Община Варна закупи три нови автомобила „Шкода“ за подпомагане дейността на Областна дирекция на МВР.
Парите са от бюджета на Община Варна за 2024/2025 г..
Заместник-кметът с ресор сигурност и обществен ред Илия Коев връчи ключовете за колите на полицейските служители.
Автомобилите ще послужат за нуждите на районните полицейски инспектори във Варна.
