Община Бургас обяви международен архитектурен конкурс за терена Дупката

Община Бургас и Фондация "Бургас – 2032" обявих открит международен конкурс за идеи за преобразяване на градското пространство в центъра на Бургас, известно като Дупката. Целта е да се създаде модерно, мултифункционално обединение от парк, културни и административни пространства в района. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Проектът е важен етап от подготовката на града за кандидатурата му за Европейска столица на културата 2032 и ще стимулира социалната, културната и градската трансформация.

Община Бургас проведе допитване до гражданите за бъдещото предназначение на терена. Резултатите от него показаха, че бургазлии предпочитат симбиоза между зелени пространства и зони за обществени функции, отдих и култура.

Заданието е формулирано като конкурс за "Парк зона 3". Тя е вдъхновена от съчетанието между парково пространство, културни събития и административни услуги, като подчертава трите функции на живото градско пространство – място, хора, събития, посочиха от общинския пресцентър.

Локацията е стратегическа - непосредствено в центъра на Бургас, в близост до ключови пешеходни и обществени пространства като ул. "Александровска", площад "Тройката" и сградата на Общината.

Конкурсът отворя врати за български и чуждестранни архитекти и творци, като целта е да предложат оригинални, иновативни и устойчиви идеи за създаване на динамично и приобщаващо пространство.

Реализирането на проектите ще допринесе за по-активното възприемане и развитие на централната част на града, утвърждавайки Бургас като динамичен, жив, съвременен град, посочват от Общината.

Наградата за първо място е 100 000 лв, за второ - 60 000 лв., за трето - 30 000 лв. Ще има и две поощрителни награди по 15 000 лв. Крайният срок за представяне на проектите е 7 януари 2026 г., а обявяването на резултатите - до 16 февруари 2026 г.