МВнР: Няма данни за пострадали български граждани по време на атаката в Краков

OFFNews 07 ноември 2026 в 21:30 2741 0
МВнР

Снимка БГНЕС
МВнР

По информация на посолството на Република България във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката на централния площад в Краков, съобщи Министерството на външните работи, цитирано от БТА. 

Шестима души бяха убити, а над 10 – ранени, при стрелба на главния пазарен площад в полския град Краков в събота, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Извършителят е прострелян от полицейски служители и е откаран в болница, съобщи полската полиция. Към 14:00 ч. (по Гринуич) човек от автомобил е стрелял напосоки по хора, навлизащи на площада. 

От посолството увериха, че са в постоянен контакт с местните власти, следят развитието на ситуацията и имат готовност да окажат консулско съдействие при необходимост.

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