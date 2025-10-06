МОН предлага еднакви такси за специалностите от едно направление

Таксите да са едни и същи в университетите в дадено професионално направление. Това е една от промените, които Министерство на образованието и науката предлага в Закона за висшето образование (ЗВО) и в Закона за развитие на академичната общност на Република България (ЗРАОРБ), съобщава БТА.

За бъдещите реформи говори в Стара Загора заместник-министърът на образованието и науката акад. проф. Николай Витанов, който участва в кръгла маса за образователни реформи, организирана от Сдружение „Академична етика и реформи в образованието“ (АЕРО).

„Една от промените касае много злободневния проблем със студентските такси, където се надяваме, че ще предложим по-правилно решение – например във всички университети в дадено професионално направление таксите да са едни и същи“, обясни Витанов.

По думите му целта на повечето предлагани промени е регулиране на различни проблеми, установени в процеса на прилагане на двата закона, и те няма да са революционни. Предстои да бъдат обсъдени в работни групи, като се очаква да бъдат обявени за обществено обсъждане в средата на ноември.

Зам.-министърът отбеляза, че ще се искат и мнения на неформални сдружения.

Сред акцентите на кръглата маса, в която участваха експерти и представители на висши училища и студентски организации, бяха трудовоправната защита на академичния състав, системата за финансиране на висшето образование, както и академичната етика.

Витанов отбеляза, че предвидените от МОН промени имат отношение към повечето от засегнатите по време на форума проблеми. Той коментира направеното от АЕРО предложение за двуинституционално одобрение на уволненията на академични преподаватели като изрази мнение, че то е резонно.

„Не сме предвидили такова предложение, но ще го разгледаме с цялата му сериозност“, каза той.

Зам.-министърът изрази мнение, че не може едноличен орган, какъвто е ректорът, да взима еднолични решения и допълни, че доказателство за това е, че повечето от тези решения падат в съда и уволнените биват върнати обратно на работа.

По отношение на финансирането на университетите акад. Витанов коментира, че във формулата, която отчита качеството на преподаването в съответното висше училище има неща, които трябва да се подобрят. Според него сред тях е регионалният компонент, който се изразява в това, че в тази формула влиза почти директно осигурителният доход на завършващите. Зам.-министърът отбеляза, че това облагодетелства университетите в големите градове и дискриминира някои от провинциалните такива.

„Искаме студентите от провинциалните висши училища да остават в регионите си, а не всички да отиват в София, докато тази формула сочи в противоположна посока – на струпване в големите центрове“, каза още Витанов.

Според него може да се намери правилен баланс. Зам.-министърът допълни, че има и изравняваща субсидия, но въпреки това във формулата има неща, които трябва да се подобрят.

"Засега не се разглежда промяна на принципа „парите следват студента“ – логично е където има повече студенти, да има и по-голяма държавна субсидия", посочи още той.

Акад. Николай Витанов обясни, че по-малко от половината сигнали към Комисията по академична етика към МОН са за плагиатство, а повечето са за процедури за заемане на академични длъжности. Всички те се отработват по утвърдена процедура.