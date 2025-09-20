МЕ ще работи за ускоряване на ремонта на Топлофикация в кв. ''Дружба''

Екип на Министерството на енергетиката ще следи ремонтните дейности на "Топлофикация " в столичния квартал „Дружба” 2, съобщи ресорният министър Жечо Станков по Нова телевизия.
В последните две години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и част от Инвестиционната програма на „Топлофикация-София”, не са изпълнявани, обясни той.
Станков е изпратил и писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет във връзка с ремонтите.
По негово разпореждане от понеделник екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта. Целта е да се ускорят дейностите на място, за да може ремонтът да приключи по-бързо и потребителите да имат парно и топла вода в предстоящите студени дни.
Запитан за евентуални санкции към дружеството министърът заяви, че механизъм има, но не вижда какво влияние ще имат те върху ощетените потребители.
Министър отправи критика към дружеството заради неплатен дълг от половин милиард лева към държавата в лицето на „Булгаргаз” за доставките на газ.
Недопустимо е в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти. Какъв е нормалният принцип на работа на една топлофикация? Докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври тези ремонтни работи да приключат. Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започват дейности, които касаят над 120 сгради, десетки хиляди домакинства, които ще останат без топла вода и без парно, коментира Жечо Станков.
