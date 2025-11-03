Издирват жена, изчезнала на Витоша

Жена, изгубила се в района на Северна Витоша издирват от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст, съобщиха от ПСС, цитирани от БТА.

Според спасителите данните за местоположението ѝ са разнопосочни.

По данни на ПСС на БЧК условията за туризъм в планините са подходящи за сезона.

Времето в планините е облачно и тихо, а в най-високите части има снежна покривка.