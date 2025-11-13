In memoriam: отиде си доайенът на родното ендуро Жоро Хаджиев

С прискърбие научихме, че ни е напуснал легендарният Жоро Хаджиев – наричан не без основание „баща на ендуро мотоциклетизма“ в България. Старозагорецът си е отишъл днес, при престой в болница.

Жоро беше една многостранно развита личност – музикант, фотограф, пътешественик, приключенец и запален моторист. Именно страстта му към моторите и пътуването извън утъпканите пътища доведе до създаването на родния ендуро шампионат, чиито основи Хаджиев, заедно със старозагорския отбор Crazy Job, постави преди две десетилетия.

Организатор на една от най-известните ендуро надпревари – 6 Days Crazy Job, Жоро Хаджиев успя да докара в България някои от елитните пилоти и организатори на най-големите състезания в Европа. Мечтата му бе да види български пилоти на световните подиуми - нещо, което успя да сбъдне в последните години.

Освен запален ендурист, Жоро бе заклет пътешественик и изтънчен фотограф, улавящ важни моменти, прекрасни детайли и уникални пейзажи. Стана изключително популярен с поредицата си фоторепортажи за изгубените и изчезващи села в Балкана. Част от снимките му може да видите тук.

Жоро Хаджиев бе и сред най-старите и най-активните членове на форума OFFroad-Bulgaria.com. Именно там, благодарение на постоянството си той успя да сплоти мотористите в организирано ендуро общество. Жоро, обичаше това, което прави и заразяваше всички около себе си с ентусиазма и добротата си.

Може да видите някои от пътеписите му тук: Гренландия, Крит и Санторини, Грац.

Част от прекрасното му фотографско творчество вижте тук и тук.

Редакцията на OFFNews изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Жоро Хаджиев. Почивай в мир, легендо!