Година след първия урок по пеене Никълъс Макдоналд от Дряново вече с награди у нас и в чужбина

След едва година вокална подготовка 12-годишният Никълъс Александър Макдоналд от Дряново вече е носител на няколко престижни първи награди у нас и в чужбина.

Младият изпълнител завоюва първо място сред голяма конкуренция на Международния детски музикален фестивал "Звездички" в град Битоля, Северна Македония. Конкурсът е организиран от Световната асоциация на фестивалите. Никълъс представи България във втора възрастова група с авторската композиция "С песен да спасим света" (музика и текст – Николай Александров, аранжимент – Светослав Лобошки). Песента носи послание за надежда и вяра в по-добър свят, видян през погледа на едно дете.

Фестивалът "Звездички" се провежда в два етапа – полуфинали и финал – и събира участници от различни държави на възраст между 7 и 16 години. До финал достигнаха 12 деца.

Младият изпълнител бе отличен и с първо място на Първия международен фестивал "Балкански славей" в Дряново, откъдето получи покана за участие в международен форум в Малта.

През тази година Никълъс получава и първото си голямо признание – наградата „Дебют на музикалната сцена“ на Наградите за мода, шоу и бизнес, организирани от Красимир Недялков.

Никълъс е сред одобрените участници в продукции на "Кино Академия за таланти", където ще има възможност да се запознае отблизо с актьорската игра и филмовото изкуство. В момента той подготвя и видеоклип към своята авторска песен.

Интересът на момчето към музиката започва още в първи клас, с уроци по пиано в Народно читалище "Развитие - 1869" в Дряново. По-късно се насочва към пеенето, като от година се обучава при вокалния педагог Зора Колева в Народно читалище "Будителите 2017" - Габрово.