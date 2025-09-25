Емрах Стораро и Константин си спретнаха гонка в София посред бял ден (ВИДЕО)

Емрах Стораро - син на фолкпевеца Тони Стораро - и фолкзвездата Константин си спретнаха гонка с бързи коли в центъра на София посред бял ден. Клип публикува Емрах в Инстаграм, а видеото е заснето от камера в неговия автомобил.
Заради гонката по столичен булевард двамата са повикани на разговор в СДВР днес, съобщава "24 часа".
На клипа се вижда как двамата се състезават с "Порше" и BMW по оживен път.
View this post on Instagram
Потребители критикуват двамата за рисковото поведение.
"Само едно не разбирам! Как след толко много ЕЖЕДНЕВНИ трагедии никой все още не се замисля и не си дава сметка , че лошото става за секунди? Как никой не си взе поука? Толкова ли е евтин човешкият живот?", пише потребителка.
"Стига с тия олигофрении, Коце, аман от градски състезатели", пише друг.
Няколко души питат каква е средната скорост. "Защо не показа километража? Поне не ги качвай в социалните мрежи, млади хора гледат не е добър пример", добавя трети.
Не липсват обаче и коментари, че критикуващите гонката просто завиждат на двамата за скъпите коли.
"Оставете хората да се наслаждават на колите си - спрете да завиждате! Нищо особено не е станало. Бате Коце и Емрах - бъдете живи и здрави и си правете кефа!", пише потребител.
В коментарите се отбелязва, че видеото е от подхода към "Бояна", където има ограничение до 50 и до 70 км/ч.
Емрах Стораро отговори, че скоростта им е под 70 км/ч. "Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим със по малко от 70 километра в час което е ограничението?"
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2630
3
25.09 2025 в 13:18
2806
2
25.09 2025 в 12:58
4764
1
25.09 2025 в 12:52
Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът
Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът
Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът
Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът
Емрах Стораро и Константин си спретнаха гонка в София посред бял ден (ВИДЕО)
ПП ще подкрепят ''Възраждане'' за свалянето на Киселова, ДБ категорично отказват
Спасиха малко ранено мече в безпомощно състояние в река Арда край Смолян