Емрах Стораро и Константин си спретнаха гонка в София посред бял ден (ВИДЕО)

Емрах Стораро - син на фолкпевеца Тони Стораро - и фолкзвездата Константин си спретнаха гонка с бързи коли в центъра на София посред бял ден. Клип публикува Емрах в Инстаграм, а видеото е заснето от камера в неговия автомобил.

Заради гонката по столичен булевард двамата са повикани на разговор в СДВР днес, съобщава "24 часа".

На клипа се вижда как двамата се състезават с "Порше" и BMW по оживен път.

Потребители критикуват двамата за рисковото поведение.

"Само едно не разбирам! Как след толко много ЕЖЕДНЕВНИ трагедии никой все още не се замисля и не си дава сметка , че лошото става за секунди? Как никой не си взе поука? Толкова ли е евтин човешкият живот?", пише потребителка.

"Стига с тия олигофрении, Коце, аман от градски състезатели", пише друг.

Няколко души питат каква е средната скорост. "Защо не показа километража? Поне не ги качвай в социалните мрежи, млади хора гледат не е добър пример", добавя трети.

Не липсват обаче и коментари, че критикуващите гонката просто завиждат на двамата за скъпите коли.

"Оставете хората да се наслаждават на колите си - спрете да завиждате! Нищо особено не е станало. Бате Коце и Емрах - бъдете живи и здрави и си правете кефа!", пише потребител.

В коментарите се отбелязва, че видеото е от подхода към "Бояна", където има ограничение до 50 и до 70 км/ч.

Емрах Стораро отговори, че скоростта им е под 70 км/ч. "Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим със по малко от 70 километра в час което е ограничението?"