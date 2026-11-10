Частично бедствено положение в Ямболско заради катастрофите на АМ ''Тракия''

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, „Тунджа“ и Ямбол заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия”. Режимът е въведен със заповед на областния управител Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от Областна администрация - Ямбол.

Решението е продиктувано от създадената ситуацията и значителните имуществени вреди вследствие на тежките пътнотранспортни произшествия на магистрала "Тракия", предаде БТА.

Със заповедта се разпореждат мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от катастрофите, своевременно оповестяване на населението чрез националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT, привеждане в готовност и осигуряване на необходимата техника и човешки ресурси.

За ръководител на операциите е определен комисар Иван Динев - директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол.

Всички налични сили и ресурси на институциите от областите Ямбол, Сливен и Бургас са ангажирани в спасителната операция, допълниха от областната управа.

На място работят екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната, мобилизирани са допълнителни медицински и спасителни екипи от трите области Ямбол, Сливен и Бургас. Множеството пострадали се транспортират и приемат в областните болници в трите региона.

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