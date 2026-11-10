Радев отменя срещи и заседанието на МС заради катастрофата на АМ ''Тракия''

Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, съобщи пресцентърът на Министерския съвет преди минути.

Решението е взето заради трагедията на магистрала "Тракия" от тази сутрин". Верижни катастрофи с десетки автомобили взеха - по непотвърдена информация - над десет жертви, има и ранени.

Заради тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България. Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет.

Създаден е извънреден щаб заради тежката верижна катастрофа край Зимница. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев. "Всичко, което има криле, е на "Тракия". Канселирахме всички събития, държавата работи, създаден е извънреден щаб", каза още той.

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Премиерът е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Движението по магистрала "Тракия" в района на Ямбол е спряно в двете посоки. Използват се обходни маршрути, съобщава АПИ.

Обходните маршрути и за леките, и за товарните автомобили над 12 т са както следва:

Посока Бургас: Горно Александрово - Зимница - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат - Драганци;

I-7 (Горно Александрово – Зимница), I-6 (E-773) (Горно Александрово – Лозенец – Стралджа – Венец – Огнен – Искра – Карнобат), III-7957 (Карнобат) и III-795 (Драганци – Карнобат);

Посока София: Драганци - Карнобат - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Гергевец - Крушаре – Хаджидимитрово - III-795 (Драганци – Карнобат), III-7957 (Карнобат), I-6 (E-773) (Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Карнобат) и II-53 (Гергевец – Сливен – Крушаре – Хаджидимитрово).

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

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