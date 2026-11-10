Мъж отива на съд за убийството на приятелката си с лопата

Прокуратурата предаде на съд мъж, обвинен в убийството на приятелката си с особена жестокост и в условията на домашно насилие. Престъплението е извършено в столичния квартал „Надежда“ в края на 2025 г.

Според обвинителния акт В.В. живеел на семейни начала с пострадалата П.П. и малолетното им дете. Двамата родители били безработни, а мъжът бил зависим от алкохол и психоактивни вещества.

Съвместният им живот бил съпътстван от постоянни конфликти, скандали и физическо насилие от страна на обвиняемия, посочват от прокуратурата.

Убийството е извършено между 30 ноември и 16 декември 2025 г.

До него се стигнало при пореден конфликт между двамата, когато мъжът взел фаталното решение. Взел намираща се в апартамента лопата и ѝ нанесъл над 10 удара с металната ѝ част по главата.

Според прокуратурата обвиняемият нанесъл на жената и множество прободно-порезни наранявания с нож в областта на шията, гръдния кош, гърба и крайниците.

Съдебномедицинската експертиза установила, че травмите на главата, причинени от силните последователни удари с лопатата, са довели пряко до смъртта на пострадалата.

От прокуратурата посочват, че жената е изпитвала силни болки и страдания, а интензитетът на насилието надхвърлял необходимото за причиняване на смърт. Именно тези обстоятелства са в основата на обвинението за убийство с особена жестокост.

След убийството В.В. увил тялото на приятелката си в одеяло и го изхвърлил в трафопост срещу жилищния блок.

След това напуснал апартамента и се преместил заедно с малолетното им дете в хостел.

Тялото на жената било открито от свидетели на 29 декември 2025 г., а на следващия ден мъжът бил задържан от полицията.

Обвинението се основава на съдебномедицински, биологични, ДНК, психиатрични и психологични експертизи, свидетелски показания и други събрани доказателства.

Разследването е проведено от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото

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