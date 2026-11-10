Тръмп: Приключваме войната, Иран е обезглавен. Техеран му се присмя: Отчаян комарджия

OFFNews 10 ноември 2026 в 08:53 5926 4
Тръмп
Доналд Тръмп.

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че смята, че войната в Иран “на практика е приключила във военно отношение“, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Президентът се появи изненадващо в залата за пресконференции в Белия дом след срещата си с катарския премиер.

“Войната с Иран на практика е приключила във военно отношение”, заяви Тръмп. “Ние просто поддържаме статуквото”, добави той.

Американският президент каза още, че Иран е “обезглавен”, но посочи, че продължава да търси начин да гарантира трайно решение, което да неутрализира ядрената програма на страната.

„В този момент предприемането на военни действия не изглежда нещо много необходимо. Но ние сме готови да действаме по всяка причина, която се промени“, каза Тръмп. „Мисля, че това ще приключи сравнително скоро“, повтори той относно конфликта с Техеран.

Той добави също, че Катар и Саудитска Арабия са нетърпеливи за постигането на мирно решение на конфликта и заяви, че “е доволен от военноморската блокада на САЩ“ срещу Иран в Ормузкия проток.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани от своя страна каза, че е имал позитивни разговори с американския президент и вицепрезидента Джей Ди Ванс вчера.

“Благодарен съм за позитивния разговор за постигането на споразумение и установяването на мир в региона”, написа той в социалната мрежа Екс.

Междувременно председателят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че Вашингтон трябва да “спре да произвежда фалшиви новини за въображаеми преговори” и че е “време да отстъпи пред седемте условия, които Иран многократно поставя”.

„Войната срещу Иран вече унищожи правителството на САЩ. Но Вашингтон се мята като отчаян комарджия. Свалете картите си. Спрете да фабрикувате фалшиви новини за въображаеми преговори. Спрете да отричате новия ред в Западна Азия. Време е да приемете седемте условия, които Иран многократно е поставял“, написа той в своя канал в Телеграм, цитиран от БТА.

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Коментари
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3100

4

helper68

10.11 2026 в 13:17

-0
+4
Най-безполезният президент на САЩ за всички времена...

6425

3

Lari

10.11 2026 в 10:48

-0
+19
ДВАМА ЛУДИ УБИЙЦИ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ. ЖУЖЕ И БОЗАВ. АБЕ ЕДНО ВРЕМЕ ДЯДО МИ ВСЕ ГОВОРЕШЕ - ВИДИШ ЛИ ЧЕ ЧОВЕК Е БЕЛЯЗАН БЯГАЙ ДАЛЕЧ. ТА ТОВА Е ИСТИНАТА.

-1338

2

Октим

10.11 2026 в 09:26

-0
+16
Честно казано и аз се учудвам на "комарджията" ... Може би поради стремежа му да играе някакви евтини и глупави хазартни игрички, които нарича "сделки", с целия свят, без да му е известно, че такива му се отдават най-малко и в края на краищата винаги губи? Иначе наглостта му няма равна на себе си, но пък е и типична за болестите му, които влачи от рождението си!

3935

1

Constanza

10.11 2026 в 09:05

-0
+5
Защо пък комарджия? От всичките му пороци точно това ли избраха?

 