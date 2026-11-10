Сръбският регулатор спря сутрешния ефир на проправителствена телевизия ''Информер'' за 7 дни

Сръбският регулаторен орган за електронни медии (РЕМ) наложи забрана за 7 дни на излъчването на сутрешното предаване „Прве инфо“ по телевизия „Информер“. Причината е свързана с тежки нарушения на закона по време на предизборната кампания в страната, предаде Нова ТВ.

Забраната е влиза в сила от днес (10 ноември) и вместо обичайното сутрешно предаване телевизията излъчва тестова картина.

Мярката се отнася за часовия пояс между 7:00 и 8:30 ч. и обхваща както „Прве инфо“, така и други предавания с подобно съдържание.

Съветът на РЕМ обяви, че санкцията е наложена заради тежко нарушение на закона по време на предизборната кампания в страната.

„Информер“, която е таблоидна медия, близка до доскорошното управление в Сърбия, обяви, че ще предприеме правни действия срещу решението на регулатора.

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