Българи стоят зад бомбените заплахи на територията на страната ни, твърди Демерджиев

При бомбените заплахи на територията на България има странна цикличност, появяват се в точно определени моменти, заяви пред Нова телевизия министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Това ни кара да сме особено внимателни, да извършим много старателно проверки. Разбира се, хората, които се занимават с това, също са направили необходимото да прикрият следите си. Но работим по тази тема и вярвам, че ще има резултати. Уведомили сме всички партньорски служби, така че работим в пълен синхрон и очаквам, че ще стигнем до хората, които стоят зад тези заплахи. Конкретно като личности, каза Демерджиев.

Бомбените заплахи, които се случват на нашата територия, ги свързвам с определени събития в България. Например, когато започнаха разкритията от парламентарната трибуна за полетите на Пеевски, рязко, точно в този момент, нараснаха в пъти тези бомбени заплахи. И в други случаи, когато подобни факти се изнасят пред българската общественост, те са съпроводени с рязка вълна от бомбени заплахи, като при нито един от тези случаи не сме установили действително наличие на взривно устройство. По-скоро ни тревожи връзката на бомбените заплахи с факти, които се изнасяни по един или по друг повод и които очевидно не се харесват на някой, заяви министърът на вътрешните работи.

Арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе

В интервюто с вътрешния министър беше засегната и друга тема: арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе.

Тези арести не са свързани с изборите, каза Демерджиев.

Работим по този случай много отдавна. В никакъв случай не са свързани с изборите. Бяхме длъжни да действаме, допълни той.

Демерджиев припомни за разследването във ВиК -Бургас. Това разследване се разшири, установихме едно дружество, пряко свързано с един от тези кметове. Оказа се, че има стотици спечелени поръчки на територията на цялата страна за изключително големи по размер суми. После установихме, че не е изпълнило докрай задълженията си по тези поръчки. В хода на разследването постъпиха данни в крайна сметка, че средствата, които се източват и през ВиК Бургас, и през другите поръчки, се насочват към определени хора, каза Демерджиев.

Продължаваме да работим, тъй като трябва да се разплете цялата верига. Не можем да спрем да работим в един определен момент, защото в този момент се провеждат избори, допълни той.

По думите му полицията не се е съобразявала с графика на изборите, а с темпа на действията и проверките, които са от месеци.

Няма как да се увеличат заплатите в МВР

Състоянието на държавния бюджет не позволява в момента повишение на възнагражденията, особено в секторите отбрана и сигурност. Служителите в тези сектори заслужават увеличение и ние ще направим всичко възможно още от следващия бюджет това да бъде факт, заяви по-рано днес пред БТА министърът на вътрешните работи.

Той добави, че е разговаряно със синдикатите многократно и според него липсата на увеличение на заплатите не е неочаквано за тях.

Всички разумни хора в синдикатите разбират каква е ситуацията, каза министърът.

Няма да съкращаваме униформени полицаи, заяви още Демерджиев. По думите му има много други резерви, включително по отношение администрацията, и на хора, които не са с полицейски функции.

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