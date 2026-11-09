Ударите с дронове по нефтени заводи върнаха лимита за бензин в Русия

Най-голямата руска нефтена компания "Роснефт" отново ограничи продажбата на бензин и дизел на своите бензиностанции в поне седем региона в страната. Преди по-малко от месец компанията премахна всички ограничения, но сега ги възстановява след нова серия от атаки с украински дронове срещу руските нефтопреработвателни заводи.

За въвеждането на ограниченията през уикенда и в понеделник сутринта обявиха властите на няколко региона, на което обърна внимание телеграм каналът "Говорит НеМосква", цитиран от Би Би Си.

Ограниченията действат в Република Карелия, Бурятия, Архангелска, Новосибирска и Пензенска област, както и в Красноярския и Забайкалския край.

Властите в Забайкалския край обявиха, че ограниченията на "Роснефт" действат в цялата страна — компанията е представена в 62 региона. На официалния й сайт липсват съобщения за въвеждане на лимити.

Съобщение обаче се появи от Министерството на икономическото развитие на Забайкалието, в което пише, че „Роснефт“ въвежда ограничения във всички региони на страната (30 литра в града, 50 литра на магистралата)". Гориво не се продава в туби.

Според данните на министерството в резерва са останали над 26 000 тона гориво. Запасът трябва да е достатъчен за около месец. В Забайкалския край вече се насочват допълнителни 10 000 тона, от които над 6000 т са бензин АИ-92 и АИ-95.

Главата на Карелия Артур Парфенчиков обяви същите лимити.

Лимитите за бензин се върнаха на фона на възобновените удари на Украйна срещу руските нефтопреработвателни заводи — през последните година и половина бяха атакувани четири предприятия, свързани с "Роснефт". На 30 октомври под удар попадна Новокуйбишевският НПЗ в Самарска област, а на следващия ден атака последва и срещу завод "Башнефт-Новойл" в Уфа. На 3 ноември безпилотници атакуваха "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл — това е съвместно предприятие на "Роснефт" и "Газпром". На 5 ноември ударът беше насочен срещу Рязанския НПЗ.

Два от атакуваните през последните дни заводи на "Роснефт" - в Рязан и Ярославъл, снабдяват с бензин столичния регион. По същата система гориво за Москва доставя и НПЗ на "Лукойл" в Кстово, Нижегородска област, по който ВСУ нанесоха удар на 1 ноември.

В нощта на 9 ноември дронове атакуваха Киришкия НПЗ на "Сургутнефтегаз" в Ленинградска област. Губернаторът на региона Александър Дрозденко заяви, че "има факти за попадения на БПЛА в промишлената зона на град Кириши". По думите му в резултат на атаката е загинала жителка на Всеволожск.

Системата NASA FIRMS, която следи пожари по спътникови данни, регистрира голям пожар на територията на завода. Потвърждение дойде и от геоанализа на изданието Astra.

По изчисления на "Бумага" безпилотници попадат в това предприятие поне за четвърти път от началото на годината и за седми път от началото на войната.

Киришкият завод е един от най-големите в Русия. Неговият капацитет е 20 млн. тона петрол годишно; той произвежда бензин, дизелово гориво и керосин, включително за петербургското летище "Пулково". През 2024 г. заводът е преработил 17,5 млн. тона, или 6,6% от цялата нефтопреработка в страната, пише Ройтерс. Както съобщава "Фонтанка", на този завод се падат около половината от горивото, което консумира Санкт Петербург.

Досега новите удари по НПЗ не се отразиха на цените. Според данни на Росстат от 27 октомври до 2 ноември средната цена на бензина дори леко спада. Руснаците обаче се опасяват от нова вълна на горивна криза. В началото на ноември, след удара с безпилотници срещу "Лукойл" в Кстово, жителите на Нижегородска област започнаха масово да се презапасяват с гориво. В региона бяха въведени лимити за продажбата на бензин — не повече от 40 литра на автомобил.

Мениджърите на "Роснефт" се опасяват, че поради редовните атаки на Украйна отрасълът ще понесе дългосрочни щети, съобщи Bloomberg. По думите на източниците на агенцията, постоянният ремонт на заводите може да се окаже непосилен: резервни части за сложните преработвателни инсталации е трудно да се намерят.

В неделя спря работа мрежата от бензиностанции "Трасса". Тя е функционирала около 30 г. и беше втора по обем на продажбите сред независимите оператори на бензиностанции в Москва и Московска област. Самите бензиностанции принадлежат на "Газпромбанк", а "Трасса" ги използваше по договор за лизинг. Нито една от 53-те бензиностанции в мрежата не работи, съобщи "Интерфакс" с позоваване на Министерството на енергетиката на Московска област.

Проблемите на "Трасса" продължават от пролетта на 2026 г. Експерти, интервюирани от руското Forbes, обясниха това с бизнес модела: компанията закупуваше големи количества нефтопродукти и ги препродаваше с относително ниска надценка. Когато поради горивната криза се повишиха търговските цени на бензина, приходите на "Евротранс", който притежава "Трасса", намаляха, а печалбата се превърна в загуба.

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