Граждани на протест пред ВМА срещу насилието над животни

С искания за справедливост, реформа и мерки против насилието над животни граждани се събраха на протест пред Военномедицинска академия в София. Организатори са сдружение „Мечо и приятели“. Повод е навършването на една година от убийството на кучето Мая, което на 9 ноември 2025 г. бе блъснато с кола в София от специализант във ВМА.

Кучето получи тежки увреждания, а по-късно бе евтанизирано във ветеринарна клиника. Мъжът е обвинен в умишлено проявена жестокост към животното. На обвиняемия е наложена гаранция в размер на 5000 лв.

След случая с кучето Мая, почти веднага от ВМА излязоха със становище, че лекарят ще бъде отстранен до приключване на разследването, каза един от организаторите на протеста Златин Младенски.

"От сдружението сме инициирали още тогава подписка с 12 411 подписа, входирана в Българския лекарски съюз (БЛС), с искане да бъде разгледано правото на лекаря във ВМА Ненад Цоневски да практикува лекарската професия. БЛС не само не се самосезира, но и не свика Етичната си комисия", каза той, цитиран от БТА.

Младенски посочи, че година по-късно нищо не се е променило, лекарят продължава да работи във ВМА и дори е бил повишен. В последните дни прокуратурата излезе с няколко становища, в които се казва, че сериозно се работи по делото и то е върнато за експертиза и събиране за доказателство, но още не е влезнало в съда, допълни той.

“Не на насилието, искаме справедловст”, “365 дни, без Мая, без последствия”, “ВМА, не ви ли е срам?”, "Мълчанието е съучастие", "Докога ще си закривате очите за насилието над животните?", бяха част от посланията на плакатите на събралите се демонстранти. Те скандираха "Съд и затвор за насилниците", "Убийци" и "Няма да забравим, няма да мълчим". Протестиращите запазиха една минута мълчание за починалите от насилие животни.

Отпред беше застанала жена, облечена като старогръцката богиня на правосъдието Темида. Тя е символ на закон и справедливост, а превръзката на очите символизира равенство - тя не различава богат от беден, казаха организаторите. Везната е символ на мярата, а мечът на силата и наказанието - думи, които отдавна са изгубили своя смисъл в България. Тя днес е мълчалива и безмълвна от случващото се в България, допълниха те.

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