След скандал между две семейства: Полицай загина при експлозия в Олиедо (допълнена)

Испански полицай загина, а друг получи сериозни наранявания при експлозия.
Тя е станала по време на спор между две семейства, живеещи в съседство, който прераснал в сблъсък в северния испански град Овиедо, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс.
Спорът е започнал, когато мъж е прострелял млада жена.
В момента няма опасност за живота ѝ, уточни говорител на местния общински съвет, без да предоставя повече подробности, посочва БТА.
Полицейският синдикат ХУПОЛ съобщи в изявление, че загиналият служител е бил част от специализираното звено на Националната полиция, работещо със служебни кучета.
Раненият полицай, който е бил в звеното за обезвреждане на взривни устройства, е в много тежко състояние и при експлозията е изгубил единия си крак.
Според синдиката при пристигането си на мястото на стрелбата полицаите открили раница с взривно устройство на входа на сградата, в която е възникнал междусъседският спор. Устройството избухнало, докато полицаите го изнасяли от сградата, за да го обезвредят.Следете новините ни в :
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