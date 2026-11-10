Анкета: Какво мислите за глобата от 75 млн. евро за ''Кауфланд''?

В новата анкета Ви питаме какво мислите за рекордната глоба, наложена от Комисията за защита на потребителите на веригата "Кауфланд"?
Вчера стана ясно, че комисията налага имуществени санкции на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ в общ размер на 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти.
"Кауфланд България" отхвърли изцяло повдигнатите обвинения и наложените санкции. Компанията заяви, че спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции.
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16
10.11 2026 в 14:50
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-9695
15
10.11 2026 в 13:28
Ганя, какъв е урока? Че веригите са над държавата, институциите и законите?
Само копейки ли ще се окажат на улицата? Според Ганя, умен и красив не би работил в Кауфланд?
3100
14
10.11 2026 в 13:02
- Финансовият резултат за 2025 година е 132,1 милиона лева (около 67,5 милиона евро). За сравнение, през 2024 г. печалбата е била около 129,28 милиона лева, а през 2023 г. – 116,62 милиона лева.
За 20 години присъствие в България Kaufland е създал добавена стойност за близо 13.7 млрд. евро за българската икономика. Това показват данните от финансов доклад на ритейлъра, представен в началото на март по повод 20-ата годишнина на веригата в България. За същите две десетилетия Kaufland е изплатил над 1 млрд. евро данъци и такси и близо 1 млрд. евро заплати, което се превръща в реална подкрепа за бюджета на страната и за хиляди семейства.
Към днешна дата директният икономически принос на Kaufland възлиза на 2,2 млрд. евро годишно, а когато се отчете и ефектът върху доставчици, партньори и заетостта, общото въздействие върху икономиката надхвърля 4 млрд. евро. - mediapool.bg
13
10.11 2026 в 11:59
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24373
12
10.11 2026 в 11:43
ако няма къде да отиде - картел.
ако правителството пипа цени без да предлага развитие на алтернативи, най-бедните ще духат като се опразнят рафтовете.
когато търсенето се вдига, цените се вдигат е играта на производителя. само конкурент в предлагане борещ се за парчето пазар може да сваля цени.
икономика 101
3100
11
10.11 2026 в 11:40
'Кауфланд'' - затваряй и копейките на улицата, докато не си научат урока.. :(
https://www.facebook.com/reel/1453536316754775
-9695
10
10.11 2026 в 11:30
Ганя дали си спомня в кой сайт беше публикуван анализ с това заглавие? Лол, бе!
-200
9
10.11 2026 в 11:23
Наведеният празноглав безгръбначен еничар Гюро Ефенди никога не би пипнал немска фирма, която реже главите на българите всеки ден.
Народен съд за всеки еничар в този форум . Друг изход няма. С двуклетъчници, които не са стъпвали на училище не се разговаря.
8
10.11 2026 в 11:20
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3033
7
10.11 2026 в 10:57
Ударите с дронове по нефтени заводи върнаха лимита за бензин в Русия
КЗК глобява Кауфланд с над 75 млн. евро за нелоялни търговски практики
Асен Василев: Другари, от новата година данъци ще има за всички от сърце
Асен Василев: Другари, от новата година данъци ще има за всички от сърце
КЗК глобява Кауфланд с над 75 млн. евро за нелоялни търговски практики