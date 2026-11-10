Анкета: Какво мислите за глобата от 75 млн. евро за ''Кауфланд''?

В новата анкета Ви питаме какво мислите за рекордната глоба, наложена от Комисията за защита на потребителите на веригата "Кауфланд"?

Вчера стана ясно, че комисията налага имуществени санкции на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ в общ размер на 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти.

"Кауфланд България" отхвърли изцяло повдигнатите обвинения и наложените санкции. Компанията заяви, че спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции.

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