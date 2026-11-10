Анкета: Какво мислите за глобата от 75 млн. евро за ''Кауфланд''?

OFFΝews 10 ноември 2026 в 09:43 7776 16
магазин от веригата

Снимка Kaufland
Магазин от веригата Kaufland

В новата анкета Ви питаме какво мислите за рекордната глоба, наложена от Комисията за защита на потребителите на веригата "Кауфланд"?

Вчера стана ясно, че комисията налага имуществени санкции на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ в общ размер на 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти.

"Кауфланд България" отхвърли изцяло повдигнатите обвинения и наложените санкции. Компанията заяви, че спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции.

Анкета

Как възприемате глобата от 75 млн. евро, наложена на "Кауфланд"?

Напълно справедлива е.
Държавните регулатори най-накрая заработиха.
Глоба трябва да има, но размерът е прекомерен.
Това е рекет за пълнене на хазната.
Ще изгоним инвеститорите.
Солова пиар акция.
Не се интересувам, не пазарувам там.
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Коментари
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-9695

15

vovchik

10.11 2026 в 13:28

-0
+0
'Кауфланд'' - затваряй и копейките на улицата, докато не си научат урока..”

Ганя, какъв е урока? Че веригите са над държавата, институциите и законите?

Само копейки ли ще се окажат на улицата? Според Ганя, умен и красив не би работил в Кауфланд?

3100

14

helper68

10.11 2026 в 13:02

-0
+13
Bai Tanas, факт е че упрвляващите се уляха.. :(
- Финансовият резултат за 2025 година е 132,1 милиона лева (около 67,5 милиона евро). За сравнение, през 2024 г. печалбата е била около 129,28 милиона лева, а през 2023 г. – 116,62 милиона лева.

За 20 години присъствие в България Kaufland е създал добавена стойност за близо 13.7 млрд. евро за българската икономика. Това показват данните от финансов доклад на ритейлъра, представен в началото на март по повод 20-ата годишнина на веригата в България. За същите две десетилетия Kaufland е изплатил над 1 млрд. евро данъци и такси и близо 1 млрд. евро заплати, което се превръща в реална подкрепа за бюджета на страната и за хиляди семейства.
Към днешна дата директният икономически принос на Kaufland възлиза на 2,2 млрд. евро годишно, а когато се отчете и ефектът върху доставчици, партньори и заетостта, общото въздействие върху икономиката надхвърля 4 млрд. евро. - mediapool.bg

24373

12

dolivo

10.11 2026 в 11:43

-0
+3
когато производителя бъде стимулиран да предлага директно част от стоката си, ще има алтернатива на дистрибуция.

ако няма къде да отиде - картел.

ако правителството пипа цени без да предлага развитие на алтернативи, най-бедните ще духат като се опразнят рафтовете.

когато търсенето се вдига, цените се вдигат е играта на производителя. само конкурент в предлагане борещ се за парчето пазар може да сваля цени.

икономика 101

3100

11

helper68

10.11 2026 в 11:40

-0
+0
В „Кауфланд България“ работят близо 9000 служители.
'Кауфланд'' - затваряй и копейките на улицата, докато не си научат урока.. :(

https://www.facebook.com/reel/1453536316754775

-9695

10

vovchik

10.11 2026 в 11:30

-8
+0
“Веригите смъкват по 100 кожи от гърба на българския производител.”

Ганя дали си спомня в кой сайт беше публикуван анализ с това заглавие? Лол, бе!

-200

9

LegendOfZelda

10.11 2026 в 11:23

-17
+10
Ако тази анкета не е най-великото доказателство, че тук в тази помоя пише най-голямата сган в цяла България, няма друго доказателство.
Наведеният празноглав безгръбначен еничар Гюро Ефенди никога не би пипнал немска фирма, която реже главите на българите всеки ден.
Народен съд за всеки еничар в този форум . Друг изход няма. С двуклетъчници, които не са стъпвали на училище не се разговаря.

3033

7

Valioka

10.11 2026 в 10:57

-0
+10
Не е лошо да правим анкети. Само да припомня, че правихме анкета и за Гюров Йотова и к'во... Кучетата си лаят, керванът си върви - лошото е, че ние сме кучетата...
 