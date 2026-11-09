Изплащат коледните добавки за пенсионерите в края на ноември

Коледните добавки от 50 евро за пенсионерите и останалите най-уязвими групи от населението ще бъдат изплатени в края на този месец, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

"Най-важната новина е, че всички социалноосигурителни плащания са гарантирани с бюджета. Бюджетът е по-висок в сравнение с миналата година. Възлиза на 16 милиарда и половина евро. От тях 14 милиарда ще са разходени за пенсиите на хората. Предвидено е увеличение на пенсиите от средата на годината на всички видове пенсии. Предвиждаме увеличение на обезщетението за майчинство през втората година", заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт обсъжда проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Ефремова коментира, че проектобюджетът на ДОО предвижда увеличение на пенсиите с между 7 и 8% от 1 юли.

Проектът предвижда максималният осигурителен доход да се увеличи от сегашните 2300 евро на 2400 евро и да има ръст с 6,4 на сто на минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и квалификационни групи професии.

По повод критики на бизнеса за ръста на осигурителните доходи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която е председател на Надзорния съвет отговоери така: "Ще отговоря, че това е мек начин за повишаване на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване и това е стандартна стъпка, която следва да се прави всяка година. Увеличенията не са високи. Те са в съответствие и с минималния размер на минималната работна заплата по отношение на минималния праг, а на максималния увеличението е съвсем поносимо от страна на бизнеса".

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