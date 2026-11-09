Спират временно водата утре в Дружба 1

OFFNews 09 ноември 2026 в 11:01 982 1
Илюстративна снимка
Илюстративна снимка

Спират временно утре (10 ноември) водата в жк. „Дружба“ 1 във връзка с подмяна на спирателна арматура на бул. „Кръстьо Пастухов“.

От 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ спира в района на:

Бул. „Кръстю Пастухов“ от ул. „Ген. Стоян Стоянов“ до ул. „Тирана“;
бл. 69, бл. 67 - висока зона, бл. 68 - висока зона и бл. 51.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Тирана“ и ул. „Кръстю Пастухов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

Виж още за:
Следете новините ни в :
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
Коментари
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

4057

1

IvoIvo

09.11 2026 в 11:04

-0
+0
Те там горките не са ли и без парно?
 
X

НА ЖИВО: Жълт картон за ПБ. Анализът на Теодор Славев за изборите