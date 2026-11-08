Екип на БНТ намери дрон върху скалите край Синеморец

Екипът на БНТ в Бургас намери дрон върху скалите край Синеморец.
"При опитите ни да достигнем до труднодостъпния плаж край Синеморец, където морето изхвърли стотици чували с червен пипер, екипът на БНТ в Бургас се натъкна на неочаквана находка – неидентифициран дрон, лежащ върху скалите в непосредствена близост до брега" - съобщи репортерката Елеана Цанова.
Дронът е сравнително запазен, но част от едното му крило е отчупена. Засега не е установено какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл и при какви обстоятелства се е озовал на скалите.Следете новините ни в :
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09.11 2026 в 10:18
Така е, и назад да вървиш, пак няма да наваксаш! Пффффхахахахахаха! Търсачката кво вика за тоя дрон, я провери! Да не каже пак, че е Sea Baby? Лол, бе!
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09.11 2026 в 08:36
Мухахахахахаха, лол бе!
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09.11 2026 в 07:29
Хахахахахахах, лол бе!
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