Екип на БНТ намери дрон върху скалите край Синеморец

Екипът на БНТ в Бургас намери дрон върху скалите край Синеморец.

"При опитите ни да достигнем до труднодостъпния плаж край Синеморец, където морето изхвърли стотици чували с червен пипер, екипът на БНТ в Бургас се натъкна на неочаквана находка – неидентифициран дрон, лежащ върху скалите в непосредствена близост до брега" - съобщи репортерката Елеана Цанова.

Дронът е сравнително запазен, но част от едното му крило е отчупена. Засега не е установено какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл и при какви обстоятелства се е озовал на скалите.

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