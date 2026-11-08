Екип на БНТ намери дрон върху скалите край Синеморец

OFFNews 08 ноември 2026 в 18:03 5354 8
Дрон

Снимка Елеана Цанова - БНТ
Намереният дрон

Екипът на БНТ в Бургас намери дрон върху скалите край Синеморец.

"При опитите ни да достигнем до труднодостъпния плаж край Синеморец, където морето изхвърли стотици чували с червен пипер, екипът на БНТ в Бургас се натъкна на неочаквана находка – неидентифициран дрон, лежащ върху скалите в непосредствена близост до брега" - съобщи репортерката Елеана Цанова.

Дронът е сравнително запазен, но част от едното му крило е отчупена. Засега не е установено какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл и при какви обстоятелства се е озовал на скалите.

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Коментари
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8

Джендо Джедев

09.11 2026 в 10:18

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Бобчик,

Така е, и назад да вървиш, пак няма да наваксаш! Пффффхахахахахаха! Търсачката кво вика за тоя дрон, я провери! Да не каже пак, че е Sea Baby? Лол, бе!

-9695

7

vovchik

09.11 2026 в 09:33

-0
+0
Никакъв шанс да “наваксам”. Ролята на дебил-амбразурчик си я окупирал изцяло.

2990

6

Джендо Джедев

09.11 2026 в 09:06

-0
+0
А Амбразурчик Вова "Официалното" се пъне да не изостане. Пфффхахахаха! Бобчик, какво вика търсачката за тоя дрон? На теб се уповаваме (пък ти на нея) да ни отвориш очите! Ми така, де, няма как да те стигнем - ни по експертиза, ни по диванност. Като пуснеш търсачката и си един истински боК. Лол, бе! ;)

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5

vovchik

09.11 2026 в 08:36

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+0
Ганчо си чупи пръстите да мъцне пръв. Вика - ей ги амбразурчиците.
Мухахахахахаха, лол бе!

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4

Джендо Джедев

09.11 2026 в 07:37

-0
+0
А, ей го амбразурчето! Бобчик, официално ли съм направил "assessment", търсачката кво вика? Лол, бе! :D

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3

vovchik

09.11 2026 в 07:29

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+0
Нема нужда, Ганчо, диванният експерт, вече направи “assessment” и е официално - дрона го е пуснал лично Путин.
Хахахахахахах, лол бе!

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2

Джендо Джедев

08.11 2026 в 23:05

-0
+0
Амбразурчик Вова "Официалното" да пита търсачката, тя най-точно ще каже! ;) Последния път направо го закова! Лол, бе!

-1338

1

Октим

08.11 2026 в 18:49

-0
+14
Е, щом дрона е неидентифициран има вероятност и рундю да каже нещо по въпроса. Иначе, ако беше ру卐ки, нямаше да обели и дума!
 