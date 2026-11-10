Манолова дава още 1 търговска верига на КЗК

След новината за рекордната глоба за "Кауфланд" от 75,6 млн. евро, КЗП дава на КЗК още една търговска верига - този път за прилагане на различни по размер търговски надценки при съпоставими хранителни продукти от една и съща продуктова категория.

Според Комисията за защита на потребителите веригата предлага продукти от една категория с разлика от над 10 процента в надценката, което нарушава конкуренцията.

При проверката са анализирани предоставените от търговеца документи за доставните и продажните цени на хранителните продукти. Сравнението показва, че при сходни стоки, доставяни от различни производители, търговската верига прилага съществено различни надценки. Подобно ценообразуване може да постави едни доставчици в по-неблагоприятно положение спрямо други и да доведе до нарушаване на условията за лоялна конкуренция, посочва КЗП.

Съгласно чл. 37б, ал. 1, т. 25, буква „б“ от Закона за защита на конкуренцията прилагането на различни търговски надценки към съпоставими селскостопански и хранителни продукти от една и съща продуктова категория, когато разликата надвишава 10 на сто, представлява забранена нелоялна търговска практика, изразяваща се в дискриминация между търговски партньори, припомня регулаторът.

КЗП предоставя на КЗК събраните доказателства и резултатите от извършения анализ за преценка и предприемане на действия по компетентност. При установяване на нарушение законът предвижда санкции, които могат да достигнат до 10% от оборота на съответното предприятие.

Това е пореден сигнал на КЗП до антимонополния орган след вече изпратената информация за аналогични практики в други големи търговски вериги. Комисията продължава проверките на доставните и продажните цени на основните хранителни продукти с цел установяване на необосновано повишаване на цените и практики, които ощетяват потребителите и поставят в неравностойно положение производителите и доставчиците, завършва съобщението.

Името на търговската верига не е съобщено.

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