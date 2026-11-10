Над 10 загинали в мелето на магистрала Тракия (обновява се, видео)

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи за БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По-късно, на брифинг с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен премиерът Румен Радев обяви, че загиналите до момента са 11, а ранените 48.

Към 17 часа

В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица. В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11, съобщиха от здравното министерство.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистрала „Тракия" – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13.

На мястото на инцидента са загинали 10 души. Общият брой на загиналите е 11.

Към 15,30 часа

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистрала „Тракия" – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13. На мястото на инцидента са загинали 11 души. Общият брой на загиналите е 12, съобщиха от здравното министерство.

Към 11,30 часа

Общо 51 души са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, според актуалната информация към този момент, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от МЗ.

Министърът заедно с премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов говориха пред журналисти на мястото на катастрофата.

От транспортираните пострадали най-много са в Сливен – общо 33, в Ямбол са 11, а в Бургас са седем. Общо 13 пациенти са тежко пострадали, като един от тях в момента е в тежка операция в Бургас, каза още Ивкова.

На горещата телефонна линия на Министерството на здравеопазването – 029301152, гражданите могат да потърсят информация за това къде са настанени техни роднини и близки, пострадали при пътнотранспортното произшествие на автомагистрала Тракия. Може да се обръщате към дежурен експерт всеки ден от 0-24 ч. на 0888 33 45 45.

Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.

В катастрофите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Не е известен още точният им брой, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов. По-късно областният управител на Ямбол посочи пред Нова телевизия, че участващите автомобили в двата тежки пътни инцидента са около 50. Беше активирана и системата BG-Alert в област Сливен.

Премиерът Румен Радев е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София.

Заради трагедията на автомагистрала "Тракия" се отменя и насроченото за днес следобед заседание на правителството. Радев е отменил и всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщават от Министерския съвет.

Новината за трагедията на АМ ”Тракия” с толкова много жертви ни завари в правителствения самолет, по пътя за Варна. Веднага след кацането, разпоредих министър Демерджиев да заминава правителствения самолет за Бургас, за да може да извозва ранени за болниците в София. Два “Спартана” кацнаха на летището в Бургас с носилки и лекарски екипи. Резултатът до момента е 11 загинали и 48 ранени, обясни министър-председателят.

Към мястото на двете верижни катастрофи бяха насочени екипи на пътна полиция, пожарната и спешна помощ. На мястото на инцидента работят 14 противопожарни екипа, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. Поради сериозността на катастрофата е необходим демонтаж на мантинели.

Военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова пътува към мястото на катастрофите, съобщиха от Министерството на здравеопазването. По-късно през деня тя ще даде брифинг в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Сливен.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов ще дадат изявления в 12:00 часа на мястото на тежкото пътно-транспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от МВР.

Четирима тежко пострадали в катастрофите бяха приети в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Свети Пантелеймон" в Ямбол, съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Осем души, пострадали при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, ще бъдат настанени в болницата в Сливен. Седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият пострадал е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Заради двете верижни катастрофи официалното си посещение в Ямбол отмениха министрите на труда и социалната политика и на младежта и спорта – Наталия Ефремова и Енчо Керязов.

Шофьорите могат да използват обходен маршрут по пътя Карнобат - "Петолъчката" – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“.

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