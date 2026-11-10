Москва и Киев показват готовност за компромиси, Европа остава извън масата за преговори в Абу Даби

Москва и Киев са показали известна готовност за компромиси по въпроса за контрола над източните украински територии, заявиха американски представители по време на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, цитирани от Би Би Си. Въпреки присъствието на европейските представители, Европа остава извън същинската маса за преговори, заради Кремъл, които се противопоставят на прякото им участие в разговорите.

Високопоставени представители на трите държави обсъждат днес и утре възможностите за прекратяване на войната, но основните разногласия остават свързани с териториалния въпрос и бъдещите гаранции за сигурността.

Делегациите пристигнаха в столицата на Обединените арабски емирства още снощи. Руската делегация е ръководена от Владимир Медински, а в състава ѝ влизат още заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков, началникът на Главното управление на Генералния щаб Игор Костюков и представителят на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Алексей Комков.

Украинската делегация включва Кирило Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицки.

Посредници в преговорите от американска страна са специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Кушнър.

В Абу Даби пристигнаха и представители на Европейската комисия, Европейския съвет, НАТО, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Сред тях са съветникът на германския канцлер по външнополитическите въпроси Гюнтер Заутер, съветникът на британския премиер по националната сигурност Джонатан Пауъл и дипломатическите съветници на италианския премиер Джорджа Мелони и френския президент Еманюел Макрон – Фабрицио Саджо и Еманюел Бон. НАТО е представено от Жофри ван Левен, ръководител на кабинета на генералния секретар Марк Рюте.

Въпреки присъствието на европейските представители, Москва заяви, че те няма да участват на масата за преговори. Поради това украинската делегация ще провежда отделни срещи с европейските си съюзници, за да ги държи информирани за хода на разговорите.

Срещата се провежда на фона на засилващите се опасения в Европа, че Вашингтон и Москва могат да се договорят за бъдещата архитектура на сигурността на континента без участието на европейските съюзници.

От американската делегация заявиха, че разговорите ще бъдат съсредоточени върху следвоенните предизвикателства пред сигурността както на Русия, така и на Украйна.

Едно от основните препятствия пред евентуално споразумение остава Донецка област, голяма част от която е под руски контрол.

Москва настоява Украйна да се откаже от териториите в региона, които все още контролира. Киев от своя страна иска замразяване на фронтовата линия, което би му позволило да запази позициите си в тези райони, определяни от украинското ръководство като ключови за бъдещата отбрана на страната.

Според американски представител териториалният спор не може да бъде решен изолирано от въпроса за бъдещата система за сигурност.

За Украйна тя би трябвало да включва гаранции, че съюзниците ѝ ще окажат помощ при евентуална нова руска агресия. За Москва обаче подобна рамка може да бъде свързана с дългогодишните ѝ искания за ограничаване на присъствието на НАТО в Източна Европа - перспектива, която предизвиква сериозно безпокойство сред европейските държави.

Обсъжданите предложения включват механизми за консултации по сигурността, горещи линии за комуникация при кризи и реципрочни мерки за деескалация. Повдигнат е и въпросът за възобновяване на дейността на Съвета НАТО-Русия, който на практика е замразен от 2022 г.

Франция: Няма траен мир без европейско участие

Франция е категорична, че траен мир няма как да бъде постигнат без устойчиво споразумение за сигурността на Европа без участието на самите европейски държави.

Преди преговорите двамата американски пратеници проведоха срещи с украински и европейски представители, както и с представители на НАТО в Абу Даби. Междувременно френският външен министър Жан-Ноел Баро подчерта категорично, че Франция, Великобритания и Германия ще присъстват в преговорния процес.

Последният кръг от тристранните преговори, проведен в Женева през февруари, завърши без пробив. Скоро след това войната между САЩ и Израел срещу Иран отклони вниманието на Вашингтон от Украйна и оттогава не бяха проведени други дискусии.

Оттогава европейските лидери, които до голяма степен бяха изключени от мирните преговори, настояват да се включат в процеса на фона на опасения, че решенията относно сигурността на техния континент ще бъдат взети без тях. Президентът на Украйна Володимир Зеленски също многократно е заявявал, че Киев иска Европа да бъде част от преговорите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова в понеделник да се включат съюзниците от НАТО и членовете на ЕС във всички "дискусии за архитектурата на сигурността на Европа". Американски представител заяви, че САЩ ще предложат преминаване към многостранен формат, включващ европейците в дискусията.

"Надяваме се, че ще привлечем руснаците", каза представителят, като същевременно призна, че Москва продължава да изпитва недоверие към европейците.

Украйна ще съгласува първо позициите си със съюзниците от Европа, после ще преговаря с Русия и САЩ

Украинската делегация започна работата си в Обединените арабски емирства с координационна среща с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия. Към нея ще се присъединят и специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, написа ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров в социалната мрежа X.

По думите му целта на срещата е да бъдат съгласувани позициите и координирани действията преди следващия етап от преговорите. След нея е предвидена тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия.

В украинската делегация, освен Умеров, участват Кирило Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицки.

Умеров посочи, че основните приоритети на Киев са прекратяването на военните действия, осигуряването на надеждни гаранции за сигурност след войната, икономическото възстановяване и развитие на страната, както и ускоряването на хуманитарните усилия. Украйна ще се стреми да постигне възможно най-голям напредък по тези въпроси и да приближи перспективата за мир.

Следете новините ни в :