Нов протест срещу насилието над животни пред ВМА тази вечер

OFFNews 09 ноември 2026 в 09:13 1624 2
Протест

Снимка Мечо и приятели/ ФБ
Протест

Нов протест с искане за справедливост след случаи на насилие над животни ще се проведе днес от 18 ч. пред Военномедицинска академия в София.

Демонстрацията се организира от сдружение "Мечо и приятели". Тя е във връзка с два случая за насилие над животни. Първият е свързан с убийството на кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", станало преди една година, след като животното бе премазано с автомобил от доктор Ненад Цоневски.

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на Цоневски за умишлена жестокост към гръбначно животно. Разследването продължава и са поискали допълнителна медицинска експертиза, която да установи травматичните наранявания на Мая, предаде БНР.

А вторият случай е свързан с убийството на кучето Кнопа на 1-ви ноември. Животното беше ритнато от Йордан Атанасов, който е задържан за смъртта ѝ.

Организаторите настояват за прозрачни разследвания и реална отговорност при жестокост към животни.

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Коментари
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24373

2

dolivo

09.11 2026 в 11:12

-0
+6
а срещу гълъби?

4057

1

IvoIvo

09.11 2026 в 10:36

-0
+6
До откат!
 
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