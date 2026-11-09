Нов протест срещу насилието над животни пред ВМА тази вечер

Нов протест с искане за справедливост след случаи на насилие над животни ще се проведе днес от 18 ч. пред Военномедицинска академия в София.
Демонстрацията се организира от сдружение "Мечо и приятели". Тя е във връзка с два случая за насилие над животни. Първият е свързан с убийството на кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", станало преди една година, след като животното бе премазано с автомобил от доктор Ненад Цоневски.
Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на Цоневски за умишлена жестокост към гръбначно животно. Разследването продължава и са поискали допълнителна медицинска експертиза, която да установи травматичните наранявания на Мая, предаде БНР.
А вторият случай е свързан с убийството на кучето Кнопа на 1-ви ноември. Животното беше ритнато от Йордан Атанасов, който е задържан за смъртта ѝ.
Организаторите настояват за прозрачни разследвания и реална отговорност при жестокост към животни.Следете новините ни в :
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