Над 300 младежи във Варна потърсиха отговор на въпроса „Кой ти хакна ума?“

Мислиш си, че никой не може да промени мнението ти? Сигурен ли си?

Над 300 гимназисти, студенти, родители и преподаватели се включиха в третото издание на семинара „Нежна сила“, проведено в The Brick PORT във Варна. Темата „Кой ти хакна ума?“ провокира участниците да погледнат критично на информацията, която ежедневно ползват и на механизмите, които влияят върху техните мнения и решения.

Събитието беше открито от проф. Валентина Маркова – основател и координатор на инициативата „Нежна сила“. Специален гост-лектор беше Денислава Николаева – психолог и обучител с дългогодишен опит в областта на човешкото поведение, приложната психология и корпоративните обучения. Вместо традиционна лекция участниците се включиха в интерактивни упражнения, игри, ролеви ситуации и дискусии, които поставиха под въпрос собствените им убеждения и представи.

Факт или мнение? Как емоциите влияят върху решенията ни?

Едно от основните предизвикателства беше разграничаването на фактите от личните интерпретации. Например „Той прочете съобщението ми преди два часа и още не е отговорил“ е факт. „Не ми отговаря, защото вече не се интересува от мен“ е предположение.

Участниците разгледаха и шест емоционални реакции, които социалните мрежи използват, за да привличат и задържат вниманието ни: гняв, страх, отвращение, изненада, забава и умиление. Чрез примерни публикации и симулации те проследиха как едно послание може да предизвика харесване, коментар или споделяне.

Друга тема бяха когнитивните изкривявания – модели на мислене, които често ни карат да приемаме предположенията си за истина. Сред разгледаните примери бяха катастрофизирането, генерализацията, черно-бялото мислене и потвърждаващото пристрастие.

Седем съвета за по-критично мислене

Като практическо продължение на семинара участниците получиха наръчник с основни насоки за разпознаване на манипулации и по-осъзнато възприемане на информацията:

Фактът и интерпретацията не са едно и също. Не превръщай предположенията си в истина. Не всичко, което виждаш, е цялата картина. Търси допълнителна информация. Емоциите не са доказателство. Силната реакция не означава, че интерпретацията ти е вярна. Популярно не означава вярно. Мнозинството също може да греши. Авторитетът не замества доказателствата. Важно е не само кой говори, а и на какво основание. Не всяка публикация иска да те информира. Помисли каква реакция се опитва да предизвика. Умението да промениш мнението си е сила. Не се страхувай да кажеш „Не зная“.

Виж и изтегли кратък наръчник „Кой ти хакна ума?“

За инициативата

„Нежна сила“ е ежегодна инициатива на ИКТ Клъстер – Варна, подкрепяща развитието на младите хора чрез срещи с успешни жени от бизнеса, науката, образованието и обществото. Чрез техния личен пример и споделен опит инициативата насърчава критичното мислене, увереността и вярата в собствения потенциал.

Благодарим на Денислава Николаева за споделените знания, на проф. Валентина Маркова за създаването и развитието на инициативата, на The Brick PORT за домакинството и на всички над 300 участници!

Не си длъжен да имаш мнение за всичко, не си длъжен да вярваш на мнозинството, но си отговорен за това какво приемаш за истина и какво разпространяваш.

Не позволявай на друг да мисли вместо теб!

Организатор: ИКТ Клъстер – Варна

С финансовата подкрепа на: Община Варна

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