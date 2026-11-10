Русия отсъства от първата среща в Абу Даби, където са европейците

Предстои още една среща във формат Украйна-Русия-САЩ

OFFΝews 10 ноември 2026 в 11:24 2069 3
Срещата в Абу Даби

Снимка Рустем Умеров
Срещата с европейските партньори в Абу Даби е без участието на Русия.

Започна първата среща в Абу Даби по преговорите за мир в Украйна, съобщи ръководителят на външното разузнаване на Украйна Рустем Умеров и публикува снимка от разговорите.

На тази първа за деня среща присъстват представители на Украйна, НАТО, Европейската комисия, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия. Руската страна не е излъчила представител. От страна на САЩ на масата са пратениците на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Ще съгласуваме позициите си и ще координираме стъпките си преди следващия етап от преговорите. От страна на Украйна в разговорите участват Рустем Умеров, Кирило Буданов - шеф на кабинета на президента Володимир Зеленски, Давид Арахамия - лидер на парламентарната група на партия "Слуга на народа", дипломатът Сергий Кислица и заместник-началникът на Главното разузнавателно управление на Украйна генерал-майор Вадим Скибицки.

Нашите ключови приоритети са прекратяване на военните действия, осигуряване на надеждни гаранции за сигурност след войната, осигуряване на икономическо възстановяване и развитие на Украйна и напредък в хуманитарните усилия, пише Умеров.

Предстои втора среща, в която ще се включат Украйна, Русия и САЩ, уточнява той.

Руската делегация е водена от от помощника на президента Владимир Медински.

В речта си при откриването на преговорите Медински заяви, че руската делегация се надява, „че днешната среща ще ни позволи да напреднем по пътя към мира“ в интерес на руския и украинския народ, предава руската редакция на Би Би Си. Кремъл подчерта, че европейската делегация не участва в преговорите.

Виж още за:
Следете новините ни в :
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
Коментари
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

2990

3

Джендо Джедев

10.11 2026 в 12:13

-0
+0
@Nick F,

Абсолютно! Краснов е налапал пасата на Путлер до топките и смуче ли, смуче!

2990

1

Джендо Джедев

10.11 2026 в 11:38

-0
+10
"Руската страна не е излъчила представител."

Орките се правят на ощипани госпоЙци. Бахти палячовците!
 
X

Давид срещу Голиат: Победната реч на Таларико