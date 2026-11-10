Русия отсъства от първата среща в Абу Даби, където са европейците

Започна първата среща в Абу Даби по преговорите за мир в Украйна, съобщи ръководителят на външното разузнаване на Украйна Рустем Умеров и публикува снимка от разговорите.
На тази първа за деня среща присъстват представители на Украйна, НАТО, Европейската комисия, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия. Руската страна не е излъчила представител. От страна на САЩ на масата са пратениците на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.
Ще съгласуваме позициите си и ще координираме стъпките си преди следващия етап от преговорите. От страна на Украйна в разговорите участват Рустем Умеров, Кирило Буданов - шеф на кабинета на президента Володимир Зеленски, Давид Арахамия - лидер на парламентарната група на партия "Слуга на народа", дипломатът Сергий Кислица и заместник-началникът на Главното разузнавателно управление на Украйна генерал-майор Вадим Скибицки.
Нашите ключови приоритети са прекратяване на военните действия, осигуряване на надеждни гаранции за сигурност след войната, осигуряване на икономическо възстановяване и развитие на Украйна и напредък в хуманитарните усилия, пише Умеров.
Предстои втора среща, в която ще се включат Украйна, Русия и САЩ, уточнява той.
Руската делегация е водена от от помощника на президента Владимир Медински.
В речта си при откриването на преговорите Медински заяви, че руската делегация се надява, „че днешната среща ще ни позволи да напреднем по пътя към мира“ в интерес на руския и украинския народ, предава руската редакция на Би Би Си. Кремъл подчерта, че европейската делегация не участва в преговорите.
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10.11 2026 в 12:13
Абсолютно! Краснов е налапал пасата на Путлер до топките и смуче ли, смуче!
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10.11 2026 в 11:59
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10.11 2026 в 11:38
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