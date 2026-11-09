Асен Василев: Другари, от новата година данъци ще има за всички от сърце

"Сметката на човек е проста – 336 евро повече данъци, 46 евро повече социални придобивки и 290 евро за гълъбарника. От новата година данъци ще има за всички от сърце." Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, след като се запозна с проектобюджета за 2027 г.

По думите на Василев "другарите" от управлението са ни подготвили повече и по-разнообразни данъци.

"Честито на пушачите, честито на шофьорите, честито на тези, които се осигуряват на максимален осигурителен доход! Честито и на тези, които се осигуряват на минимален осигурителен доход! Честито на тези, които ще си купуват нови апартаменти, и на тези, които ще им ги продават. Честито на бизнеса! Честито на земеделците и честито на тези, които ще си купуват нови автомобили. Има и още 15-16, можете да си ги прочетете", каза бившият забавен министър във видео, публикувано в социалните мрежи.

От бебето до пенсионера всеки от нас ще плати 336 евро допълнителни данъци извън тези, които сме плащали тази година, обясни още Василев.

"За сметка на това другарката Ефремова ясно каза, че ще има увеличени социални придобивки над 300 милиона евро. По 46 евро на всеки от нас от бебето до пенсионера. Като теглим чертата, виждаме, че за гълъбарника остават 1, 888 млрд. евро. Или казано по друг начин - плащате 336, връщат ви 46 и 290 евро оставяте на гълъбарника. По 290 ще дадем на другаря Гълъб Донев, за да има да си харчи", каза още лидерът на ПП.

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