Петролът продължава да поевтинява, след като Тръмп даде леко назад спрямо Иран

Цените на петрола продължиха да се понижават в азиатската търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи вероятността от нови военни действия срещу Иран на този етап, намалявайки опасенията от продължителни прекъсвания на доставките от Близкия изток.

Междувременно трафикът на танкери с втечнен природен газ (ВПГ/LNG), напускащи Ормузкия проток, достигна през октомври най-високото си равнище от началото на войната, показват данни за корабоплаването, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха със 70 цента, или 0,75 на сто, до 91,88 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха със 78 цента, или 0,90 на сто, до 86,07 долара за барел. П

о-рано през сесията и двата основни бенчмарка бяха загубили по около 1 на сто.

В предходната сесия Брент поевтиня с 5,85 на сто, след като достигна най-ниското си равнище от 31 август. Цената му е спаднала с около 22 на сто спрямо шестмесечния връх от 118 долара за барел, достигнат на 30 октомври.

Тръмп заяви вчера, че засега ще се въздържи от нови военни удари срещу Иран след призиви от държави в региона, включително от премиера на Катар по време на разговори в Белия дом. Американският президент обаче посочи, че ще запази военноморската блокада в Ормузкия проток.

„Пазарът продължава да отдава предимство на по-примирителния тон на президента Тръмп към Иран след междинните избори“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade). По думите му атаките срещу корабоплаването в района на Ормузкия проток продължават, но не са се засилили до степен, която да наложи включването на нова рискова премия в цените.

Според проучване на Ройтерс добивът на петрол от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се е увеличил през октомври, воден от нарастването на производството в Саудитска Арабия, Кувейт и Ирак, въпреки продължаващите ограничения върху износа.

В същото време през октомври през Ормузкия проток са преминали 31 натоварени танкера с втечнен природен газ, спрямо 23 през септември. От тях 23 са били натоварени в катарския терминал Рас Лафан, а осем – на остров Дас в Обединените арабски емирства, показват данни на „Ес енд Пи Глобал Енерджи“ (S&P Global Energy).

Данните на "Кплер" (Kpler) сочат, че през октомври са били натоварени общо 42 карго с ВПГ спрямо 27 през септември, като товарите от Рас Лафан са достигнали 35 и над 2,7 млн. тона – най-високото равнище от началото на войната. Според Ерик Йеп, старши главен анализатор в „Ес енд Пи Глобал Енерджи“, транзитът през ОАЕ се е върнал до равнищата отпреди войната, докато този на Катар е достигнал над 30 на сто от предвоенните нива.

Въпреки спада на цените на петрола опасенията за корабоплаването остават. Грегъри Брю, старши анализатор в Eurasia Group, посочва, че цената на Брент вероятно няма да падне под 90 долара за барел без по-трайни признаци за деескалация и споразумение между САЩ и Иран. По думите му рисковете за корабоплаването остават високи, тъй като Иран продължава да атакува плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток.

Междувременно руски и украински представители планират да проведат двудневни преговори с посредничеството на САЩ във вторник. Това ще бъдат първите подобни разговори от февруари насам.

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