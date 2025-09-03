Бившият просветен министър Сергей Игнатов пострада във велоинцидент заради лоша настилка

Бившият образователен министър Сергей Игнатов е пострадал, докато карал колело по време на обиколка на страната.

Той обясни пред бТВ, че участва, съвместно с отбор на Нов български университет, в най-дългият туристически веломаршрут в България – Дунав Ултра, дълъг над 740 км.

„На спускане от Оряхово до село Байкал, в нищото, шосето е толкова назъбено, че няма как да ги избегнеш (дупките – бел. ред.). Предното ми колело влезе в една дупка и аз с лявото око "целунах" асфалта“, каза той.

И уточни, че след инцидента звъннал по телефона на други от колоездачите, които му помогнали. Както и че не очаква случаят да забави отбора му.

Бившият просветен министър определи участъка на инцидента като „зловещ“.

„Имаше двама състезатели от Люксембург, които се записаха за свръх маратона, който е за 48 часа да се вземе това разстояние, и те са скъсали спици, извили са каплата и са се отказали. Представете си, а бяха много надъхани“, посочи Игнатов.

И беше категоричен – лошата пътна инфраструктура е основният проблем.