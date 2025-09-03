Бившият просветен министър Сергей Игнатов пострада във велоинцидент заради лоша настилка

Бившият образователен министър Сергей Игнатов е пострадал, докато карал колело по време на обиколка на страната.
Той обясни пред бТВ, че участва, съвместно с отбор на Нов български университет, в най-дългият туристически веломаршрут в България – Дунав Ултра, дълъг над 740 км.
„На спускане от Оряхово до село Байкал, в нищото, шосето е толкова назъбено, че няма как да ги избегнеш (дупките – бел. ред.). Предното ми колело влезе в една дупка и аз с лявото око "целунах" асфалта“, каза той.
И уточни, че след инцидента звъннал по телефона на други от колоездачите, които му помогнали. Както и че не очаква случаят да забави отбора му.
Бившият просветен министър определи участъка на инцидента като „зловещ“.
„Имаше двама състезатели от Люксембург, които се записаха за свръх маратона, който е за 48 часа да се вземе това разстояние, и те са скъсали спици, извили са каплата и са се отказали. Представете си, а бяха много надъхани“, посочи Игнатов.
И беше категоричен – лошата пътна инфраструктура е основният проблем.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3146
2
03.09 2025 в 10:53
3248
1
03.09 2025 в 10:29
Сега да ходи да реве на рамото на бащицата.
Какви оръжия показа Китай на грандиозния си парад
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря
Асен Василев за брифинга с Фон дер Лайен: Борисов недопустимо избута премиера като фигурант
Според ПП-ДБ ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на ''Новото начало''
Зафиров се похвали, че разговорял с президента Си Дзинпин в Китай
Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната