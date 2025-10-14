Голямата научна награда ''Питагор'' получи проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия

Носителят на Голямата награда "Питагор" за цялостен принос в науката е проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките (БАН). Официалната церемония за най-високите отличия за наука на МОН бе открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в Националния исторически музей. Тя се организира за 17-а поредна година, като за осемте категории кандидатстваха 52 учени.

"Имаме нужда от повече дни като този, в който връчваме наградата "Питагор", за да изкажем признанието към нашите учени. Радвам се, че през годините нейни носители са толкова изтъкнати изследователи", каза министър Красимир Вълчев в началото на церемонията по награждаването. По думите му науката е вдъхновяваща, но и понякога неблагодарна, защото изисква неуморна работа, а резултатът не винаги идва бързо. Той отчете напредъка на страната ни в сферата на науката през последните години - подобрена научна инфраструктура, повече възможности за финансиране по национални програми, увеличение на възнагражденията на учените и други възможности.

"Науката стана по-свързана, по-видима и се надявам, че се издигна имиджът на научната работа“, каза министър Красимир Вълчев. Той подчерта, че постигнатото трябва да бъде постоянно надграждано и в тази мисия много разчита на младите учени. "Смяната на поколенията е неизбежна и следващите десетилетия ще зависят в още по-голяма степен от това дали ще имаме достатъчно учени, на които да разчитаме за нашето развитие, за това децата ни да живеят в едно по-добро и проспериращо общество“, каза министър Вълчев.

Образователният министър връчи наградата на проф. Радостина Стоянова, която поставя основата за развитието на ново научно направление в страната - химията на материали за чисто и достъпно съхранение на енергия. Публикациите й са цитирани над 5000 пъти и с Хирш индекс от 42. Победителката получи грамота и парична награда в размер на 12 000 лв.

Призът в категорията "Комуникация на науката" спечели проф. Христо Пимпирев от Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", който е създател, двигател и посланик на българските полярни изследвания. Чрез активно медийно присъствие, срещи с млади хора и включване на артисти и журналисти в експедициите, той превръща науката за Антарктика в достъпна и вдъхновяваща за широката публика. В резултат на неговата дейност полярните изследвания се утвърдиха в България като област, която съчетава наука, образование и културна идентичност.

Призът за утвърден учен в областта на природните и инженерни науки получи професор доктор Християн Александров, преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основните му изследвания са насочени към молекулната структура на катализаторите и реакционните механизми върху тяхната повърхност.

Проф. Красимира Йончева също бе наградена за утвърден учен, но в областта на медицината и науките за живота. Тя е от Фармацевтичния факултет на Медицински университет в София и разработва наночастици, които съдържат едновременно противотуморно лекарство и антиоксидант. Изследванията на професор Йончева насочват научната общност към възможността ракът да се лекува ефективно и безопасно.

Проф. Станислав Иванов от Висшето училище по мениджмънт във Варна изследва икономическите и социални аспекти на изкуствения интелект, автоматизацията и роботиката в отделните отрасли с акцент върху туризма. Той също бе отличен за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки.

Трима млади учени също получиха наградата „Питагор“ в тези области на науката. Това са доцент доктор Мартин Ралчев от Института по роботика към БАН, главен асистент доктор Емилио Матеев от Медицинския университет в София, главен асистент доктор Меги Дакова от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Доц. Ралчев участва в разработването на нови видове свръхчувствителни сензори и методи за измерване, д-р Матеев в създаването на нови лекарствени молекули, а д-р Дакова насочва изследванията си към така наречения триъгълник на знанието - висше образование, наука и бизнес.

Във връчването на наградите се включиха заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, началникът на кабинета на министъра инженер Таня Михайлова, председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание проф. Андрей Чорбанов, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов, заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Данов, председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, председателят на научното жури проф. Желю Владимиров.

На церемонията присъстваха ректори, представители на работодателски и синдикални организации, народни представители, учени и преподаватели.