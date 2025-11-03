От ''умен'' бастун до AI в земеделието: ученици предлагат иновации на голям форум в София

Над 700 учители, директори, експерти, представители на институции, университети, медии и бизнеса ще се съберат този петък и събота в София за едно от водещите образователни събития на годината – Националната конференция „Умения за иновации в образованието“. Част от форума ще бъде така нареченото „Образователното експо“ – изложение, на което млади изследователи и ученици ще имат възможност да представят своите проекти за бъдещето.

Сред разработките са умният бастун (Smart Bastoon), предназначен да подпомага на незрящи хора чрез интеграция на съвременни технологии, обучителният курс за създаване на дронове от ТУЕС и приложението за киберсигурност на Професионална гимназия за високи технологии „Ал. Ст. Попов“.

Отборът по роботика на СУ „Христо Груев Данов“ – Пловдив ще покаже роботи от фестивала на роботиката „FIRST LEGO League“, а учениците от ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ – Варна ще представят проекта „Sky Scan Agro“, прилагащ изкуствен интелект в земеделието, който спечели наградата за България на „AI Impact Festival“.

Младите изследователи от ЧОУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив ще покажат космически проекти от програмата „Space Camp Turkey“, а учениците от 51. СУ „Елисавета Багряна“ – София ще дискутират дали и как преподаването на добродетели може да промени училищната култура.

Към форума ще се включи израелският писател и историк проф. Ювал Ноа Харари с видео лекция на тема „Как технологиите могат да помогнат на човека да процъфтява“. В нея той ще представи своята визия за ролята на технологиите в развитието на човешкия потенциал и образованието. Лекция на тема „В епохата на AI: между алгоритъма и душата“ ще изнесе и водещият на „Панорама“ Бойко Василев.

На сцената ще има и специален панел с местната власт в лицето на кметовете на Габрово, Варна, Панагюрище и Благоевград, а вторият ден на конференцията ще бъде посветен на практиката и обмена на опит с над 30 сесии, панели и лаборатории в четири зони: STEAM – училищни практики, обединяващи наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Специално място отново ще имат младежките проекти с представяне на открит урок от учениците и учителите на СУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, както и на учениците от 125 СУ „Боян Пенев“, гр. София.

Събитието събира експерти от България, Казахстан, Испания, Германия и Полша и ще бъде открито от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Водещи и модератори ще са журналистите Марина Цекова и Златимир Йочев. Организатор е Център за творческо обучение с домакинството на Столична община.