Кошлуков: СЕМ е партиен придатък, превърна безсилието си в театър на абсурда

OFFNews 12 септември 2025 в 11:12 2742 5
Емил Кошлуков

Снимка БГНЕС/архив
Емил Кошлуков

На 10 септември Съветът за електронни медии отново показа истинското си лице – арогантно, безцеремонно и политически зависимо. Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда. 

Това заяви и. д. генералният директор на БНТ Емил Кошлуков по повод конкурса за негов приемник. Срокът за приемане на кандидатури изтича днес в 17 часа. 

Преди дни Кошлуков изпрати писмо до СЕМ, а от Съвета обявиха, че той ги заплашва със съд, прокуратура, полиция и ЧСИ. 

Днес Кошлуков заявява: 

СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче. Когато аз настоявам за върховенство на закона, за тях това е „заплаха“. Когато гражданин търси правата си в съда, това било „натиск“. Да, така е – в техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред.

Да напомня на съветниците: свободата на словото не се защитава с декларации и доклади до чужди организации. Тя се защитава с биография. Моята включва четири години затвор заради същата тази свобода. Знам цената ѝ. За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба.

Истината е проста – днешният СЕМ е инструмент за партийно овладяване на БНТ. Искат да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка. Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази.

СЕМ в този си вид е изчерпан, безполезен и опасен. Натрупа съдебни дела, компрометира се с некомпетентност и сляпо обслужване на политически поръчки. Ако законодателят държи на демокрацията, нека се замисли дали подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество.

Призовавам СЕМ: спрете фарса, изпълнете съдебното решение и върнете закона там, където му е мястото – над всички.

    17969

    5

    Nick F

    12.09 2025 в 14:00

    Интересно дали когато го назначаваше СЕМ беше "партиен придатък" ил итова се е случило някъде в последствие. Според него де.

    4020

    4

    Tsvyatko Kovachev

    12.09 2025 в 12:53

    кушльо, сдавай поста , не те щем бе !

    10400

    3

    Dedoto58

    12.09 2025 в 12:53

    Емо ************ съвсем се олива....

    110

    2

    jdravun

    12.09 2025 в 11:48

    Баси наглия тип- пеевар

    3420

    1

    avitohol

    12.09 2025 в 11:23

    Бре ДКМС много смелост набра.
     
