Днес изтича срокът за подаване на документи за шеф на БНТ

Днес в 17 часа изтича крайният срок за подаване на документите от кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Съгласно одобрените от СЕМ срокове оповестяването на допуснатите до процедурата е 2 октомври, а самият избор е насрочен за 16 октомври.

Тази седмица медийният регулатор взе решение за промяна в процедурните правила.

Съветът излезе и със специална позиция по повод получено от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков писмо със заплахи към членовете на регулатора, ако не изпълнят съдебните решения за спиране на обявения конкурс.

С гласуваната от медийния регулатор промяна в процедурните правила се дава възможност кандидатите да подават документите си и на електронен носител. Въпреки че има 10 жалби във връзка с новия конкурс, медийният регулатор продължи обявената нова процедура за избор на генерален директор на БНТ.

Председателят на СЕМ Симона Велева обясни, че има различни определения на Върховния административен съд по отношение на новата процедура.

"Върховният административен съд на Република България, в различни свои състави, в мотиви, с които коментира започналата процедура на СЕМ, дава противоречиви изводи за характера и вида на акта. Говоря за това решение, с което ние започнахме новата процедура", коментира Велева.

В нарочна позиция Съветът оповести, че няма да се поддаде на никакъв натиск, ще действа прозрачно, законосъобразно и изпълнявайки стриктно вменените му от закона правомощия. Основното от тях е именно изборът на генералните директори на БНТ и БНР.

Позицията дойде в отговор на писмо на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, което беше определено от Симона Велева като заплаха и натиск.

Тя оповести, че Кошлуков е заплашил членовете на регулатора с прокуратура, полиция и частен съдебен изпълнител, ако не изпълнят съдебни решения за спиране на обявения конкурс за нов генерален директор на БНТ.

Само Галина Георгиева от парламентарната квота в Съвета гласува против позицията на регулатора.

До обявяването на нова процедура за избор на генерален директор на БНТ се стигна след като членовете на Съвета, в изпълнение на решенията на Административен съд - София област и на Върховния административен съд, финализираха започналата през май 2022 г. предишна процедура.