Инвеститори в Исторически парк обкръжиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Инвеститори в "Исторически парк" обградиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе край НДК.
Случката е заснета и качена в социалните мрежи в канала на "Свободен глас".
На видеото се вижда как дузина души с транспаранти и плакати откриват водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев, докато пият кафе с продуцентите на сутрешния блок и репортер от телевизията.
Започват да ги обвиняват в манипулиране на истината в bTV при показване на репортаж за "Исторически парк".
"Моите пари-моята работа", "Националните медии са пирамида" и "Не съм балъкционер", пише на някои от транспарантите.
Ситуацията завършва без инцидент, но се налага полицаи да охраняват водещите.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.