Инвеститори в Исторически парк обкръжиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе

Ружа Райчева 12 септември 2025 в 21:34 4000 2
Инвеститори в Исторически парк обкръжиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пиеха кафе

Снимка Свободен глас/Фейсбук
Инвеститори в Исторически парк обкръжиха водещите на сутрешния блок на bTV

Инвеститори в "Исторически парк" обградиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе край НДК. 

Случката е заснета и качена в социалните мрежи в канала на "Свободен глас". 

На видеото се вижда как дузина души с транспаранти и плакати откриват водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев, докато пият кафе с продуцентите на сутрешния блок и репортер от телевизията.

Започват да ги обвиняват в манипулиране на истината в bTV при показване на репортаж за "Исторически парк". 

"Моите пари-моята работа", "Националните медии са пирамида" и "Не съм балъкционер", пише на някои от транспарантите.

Ситуацията завършва без инцидент, но се налага полицаи да охраняват водещите.

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2973

    2

    Johnny B Goode

    12.09 2025 в 23:35

    -0
    +0
    "Bulgarian media gets destroyed tourism business" ?????

    То хубаво някой им написал плакати на "ингилизки", ама чак пък такава неграмотност бива ли?

    Един приятел разправяше, че бил видял в меню на ресторант "Запечен Бански Старец" като "Constipaded Old Man from Bansko", но това на плаката май е по-добро.

    3980

    1

    Niko Kolev

    12.09 2025 в 21:49

    -0
    +0
    А, май днес са посетили и Иван Вазов. Все повече заприличва на 2020. Тогава ДиДи беше пратил Булгартабак да протестират.
     