Инвеститори в Исторически парк обкръжиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе

Инвеститори в "Исторически парк" обградиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе край НДК.

Случката е заснета и качена в социалните мрежи в канала на "Свободен глас".

На видеото се вижда как дузина души с транспаранти и плакати откриват водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев, докато пият кафе с продуцентите на сутрешния блок и репортер от телевизията.

Започват да ги обвиняват в манипулиране на истината в bTV при показване на репортаж за "Исторически парк".

"Моите пари-моята работа", "Националните медии са пирамида" и "Не съм балъкционер", пише на някои от транспарантите.

Ситуацията завършва без инцидент, но се налага полицаи да охраняват водещите.