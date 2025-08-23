Започва фолклорният фестивал в Жеравна - посетителите задължително са в носии

В Жеравна започна ежегодният Фестивал на фолклорната носия. Както всяка година, събитието посреща хиляди посетители.

Всеки желаещ да участва във фестивала с присъствие на фестивалната територия задължително трябва да е облечен във фолклорна носия (автентична, сценична или стилизирана). Мъжете може да са и с войводски или четнически облекла, както и със старинни военни униформи и оръжия. Допускат се и облекла от самото начало на ХХ век, също и свещенически одежди. Разрешени са и фолклорни носии, традиционни за други народи и държави. Ако не сте могли да си осигурите носия, при входа на фестивала можете да си закупите или получите под наем, съобщават организаторите.

Входът за фестивалната територия е с платен пропуск, чиято стойност за посетителите е 45 лева – общ пакет за трите фестивални дни. За деца до 7 години входът е безплатен, а от 7 до 14 години е 30 лева. Няма предварителна продажба, пропускът се закупува при идване на място. Еднодневни пропуски не се предлагат.

Фестивалът ще представи традиционни фолклорни танци, хора, носии, а първата вече имаше танц върху жарава.

Организаторите са обявили много строг дрескод - забранени са съвременни облекла и прически, носенето на чанти, раници сакове и дори бебешки колички. Малките деца трябва да са в цедилки или плетени кошчета.