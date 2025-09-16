Почина актьорът-легенда Робърт Редфорд

Актьорът Робърт Редфорд кино почина на 89 г., съобщи "Ройтерс", като цитира в. "Ню Йорк таймс".

Робърт Редфорд почина на 16 септември 2025 г. в дома си в Сънданс в планините на Юта – мястото, което обичаше, заобиколен от тези, които обичаше. Ще ни липсва много“, каза публицистът Синди Бергер в изявление пред Си Ен Ен.

Известен с главните си роли в „Буч Касиди и Сънданс Кид“ и „Всички президентски мъже“, Редфорд режисира и награждавани филми като „Обикновени хора“ и „Тъй тече река“.

Легендарният актьор, режисьор и продуцент Робърт Редфорд ще остане в историята като един от най-влиятелните американски артисти на ХХ век.

Роден е на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Израснал е в Лос Анджелис, а в младежките си години мечтаел да стане художник. След кратък престой в Европа се насочва към актьорството и учи в American Academy of Dramatic Arts в Ню Йорк.

Първите си изяви прави на Броудуей, а в киното пробива с филми като "Боси в парка" (1967). Световна слава получава с Бъч Касиди и Сънданс Кид (1969) редом до Пол Нюман, а по-късно с "Ужилването" (1973), "Каквито бяхме" (1973), "Великият Гетсби" (1974) и "Цялото президентско войнство" (1976).

Като режисьор дебютира с "Обикновени хора" (1980), който печели четири "Оскар"-а, включително за най-добър филм и за режисура. В следващите десетилетия продължава да работи както като актьор, така и като режисьор и продуцент.

През 1981 г. основава Sundance Institute и фестивала Sundance – сцена, дала път на независимото кино по целия свят. Наред с артистичната си кариера, Редфорд е активен екологичен и социален активист.

Два пъти женен и баща на четири деца, той остава символ на харизма, талант и ангажираност. За мнозина Робърт Редфорд олицетворява златната епоха на Холивуд, но и новите пътища на модерното кино.