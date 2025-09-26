Може и затвор за мъжа, откраднал принт на картина на Банкси

Мъжът, откраднал картина на Банкси на стойност 270 000 британски лири (363 000 долара) от галерия в центъра на Лондон, може да бъде осъден на затвор за престъплението, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Четиридесет и осем годишният Лари Фрейзър e откраднал лимитиран принт от серията "Момиче с балон" на известния уличен художник, след като е проникнал в галерия "Гроув" на 8 септември миналата година.

Творбата е била част от изложба, представяща колекция от 13 произведения на Банкси на стойност 1,5 милиона британски лири в галерията, и бързо е била намерена от лондонската полиция.

Обвиняемият от Бектън, Източен Лондон, по-рано се призна за виновен за кражбата.

Втори мъж, 54-годишният Джеймс Лав, беше оправдан по обвинението в кражба на картината след съдебен процес. Той беше обвинен, че е бил шофьорът, помогнал за бягството след извършването й.

Според адвоката на Фрейзър, присъдата му не трябва да бъде по-тежка от общественополезна дейност, тъй като "вината му е малка".

Фрейзър, който остава под гаранция, не присъства на съдебното заседание. Присъдата му ще бъде произнесена в Кралския съд в Кингстън на 14 ноември.