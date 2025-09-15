Мнимият богаташ, ''дарил'' чужди 10 млн. долара на Метрополитън опера, тормози театъра и след смъртта си

Странният случай с мнимия богаташ, дарил много големи суми на Метрополитън опера през последните седем години, започва да се разплита, но това не помага на най-престижния американски театър, който изпитва финансови затруднения.
Сагата започва в края на май т.г., когато 40-годишният меценат Матю Кристофър Пиетрас решава да направи поредното дарение на нюйоркската опера. Този път обаче той прекалява, защото сумата е 10 милиона щатски долара, а парите изобщо не са негови.
От разследване на списание „Ню Йорк“ става ясно, че Матю Пиетрас е живял в лукс, възползвайки се от достъпа си до финансите на двамата си богати шефове; той е работил като личен асистент на Грегъри Сорос, син на милиардера инвеститор Джордж Сорос, и като шеф на кабинета на Къртни Сейл Рос, вдовицата на боса на „Тайм Уорнър“ – Стивън Дж. Рос.
На 29 май, след превода на 10 милиона долара, представител на семейство Сорос се свързва с Метрополитън опера и съобщава, че парите всъщност принадлежат на фамилията, а не на Матю Пиетрас. От театъра веднага търсят контакт с мнимия милионер, но без успех.
На следващия ден, 30 май, Матю Пиетрас е намерен мъртъв в апартамента си близо до Медисън Скуер парк.
Тази седмица бе обявено заключението от токсикологичния анализ – меценатът е починал от свръхдоза на три лекарства – циклобензаприн, клоназепам и пропранолол.
Разкриването на измамата обаче не води до облекчаването на финансовото състояние на Метрополитън опера. Театърът е разчитал на тези пари и за да компенсира недостига, изтегля допълнителни 5 милиона долара от своя дарителски фонд. С това общата сума, изтеглена от фонда през миналия сезон, достига 50 милиона долара – а останалата част е осигурена от няколко членове на изпълнителния комитет на борда, пише „Ню Йорк таймс“.
Остава и горчивият вкус от имиджовата щета, тъй като Матю Пиетрас е „дарил“ през последните години достатъчно много пари, за да стане управляващ директор в борда на Метрополитън опера.
Детайлите около луксозния живот на мнимия меценат станаха предмет на медийно отразяване през юли т.г. Американското издание Air Mail разговаря с близката негова приятелка Джейн Бун, която призна, че той й е подарил часовник за 40 000 долара. Освен това е организирал пътуване до частна хижа във Френските Алпи за свои приятели.
Списание „Ню Йорк“ разкри, че името на Матю Пиетрас се появява за първи път в годишния доклад на Метрополитън опера за 2018/2019 г., в категорията дарения между 5500 и 6499 долара. През следващия сезон той дарява между 50 000 и 99 999 долара, като повтаря щедрия жест през 2020/2021 г.
Така Пиетрас е избран за „млад асоцииран директор“ от борда на директорите. Списанието добавя, че през септември 2022 г. Пиетрас е платил на 20 свои приятели да отидат на спектакъла при откриването на новия сезон (тогава билетите са най-скъпи – бел.ред.), като е един от „благодетелите“ на галата. Той е направил същото и в началото на сезон 2023/2024 г.
Как е успявал Матю Пиетрас толкова години да отклонява пари от своите работодатели, без да бъде заловен, засега не е ясно.
Междувременно, търсейки източници на финансиране, в началото на септември т.г. Метрополитън опера обяви, че е сключила изгодно споразумение със Саудитска Арабия и ще изнася всяка зима в кралството представления в рамките на три седмици.
Очаква се договорът да донесе над 100 милиона долара на театъра, пише „Ню Йорк таймс“, като припомня, че Саудитска Арабия не е образец за спазване на човешките права и свободата на словото – нещо, на което Метрополитън опера държи и не се поколеба след началото на войната в Украйна да прекрати договора на Анна Нетребко и останалите певци, подкрепящи режима на Путин.
Вестникът припомня и скандала от 2019 г., когато миланската „Ла Скала“ искаше да направи културния министър на Саудитска Арабия член на директорския борд в замяна на щедро финансиране.
След яростни протести тогава прочутата италианска опера върна над три милиона евро финансиране на Саудитска Арабия.
