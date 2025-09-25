''Мистерията на българските гласове'' ще пее в зала ''Олимпия'' в Париж

Хорът „Мистерията на българските гласове“ излиза на сцената на парижката зала „Олимпия“, научи БТА от продуцента Бояна Бункова. Събитието е на 27 септември.

Поканата е дошла от френски промоутър. Това е вторият път, в който прочутата дамска формация излиза на една от най-престижните сцени в света. Първото участие там е било през 90-те години на миналия век, разказват от хора.

Този път, преди нашите певици излиза корсиканската мъжка акапелна група Tavagna, кръстена на микрорегиона, от който произхождат нейните членове.

„Мистерията на българските гласове“ представя програмата „Гласове и струни“, заедно с композитора и диригент Георги Андреев и камерната формация Quarto. Премиерата на проекта е през 2023 г. и включва неиздавани песни, композирани специално за хора и струнен квартет от маестро Георги Андреев, заедно с емблематични произведения от репертоара на хора като „Ерген деда", „Калугерине", „Сватба", „Листни се, горо“.

„Георги Андреев е един от най-завършените и разностранни съвременни български композитори. Талантът му да блестящо слива класическа хорова и оркестрова музика с традиционни ритми и народни стилове го прави перфектен партньор за „Мистерията на българските гласове", пише във френското представяне на концерта. За Quarto се казва, че е „един от най-реномираните български ансамбли за класическа и съвременна камерна музика, носител на множество международни и национални награди, признат за рядката си способност да интерпретира всяка музикална композиция, от всяка епоха и стил, с безупречен перфекционизъм“.

Преди „Олимпия“, хорът ще има концерт в Дъблин, в The National Concert Hall. Само това лято хорът е пял в Словакия, Португалия, Италия, Франция, Белгия, а до края на годината го очакват в Португалия и Румъния.