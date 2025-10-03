Иван Костов: С думите може да спорим безкрайно, но смисълът е в идеите

Отдавна чета и в себе си споря с идеи, а не с думи. С думите може да спорим безкрайно, но смисълът е в идеите, каза Иван Костов при представянето на книгата „Епохата на революциите" на Фарийд Закария. Творбата е 13-ата книга от поредицата „Власт и отговорност" на издателство „Сиела" и беше представена тази вечер в литературния клуб „Перото“ в София.

На събитието присъстваха политици, представители на академичната общност, общественици, сред които бяха зам.-председателят на Народното събрание Атанас Атанасов, народните представители Даниел Лорер, Лена Бориславова, бившият външен министър Надежда Михайлова, медийният експерт и главен редактор на сп. ЛИК на БТА доц. Георги Лозанов, скулпторът Велислав Минеков, финансистът Левон Хампарцумян.

Иван Костов отбеляза при представянето, че ще се опита да изтъкне според него най-основните идеи в изданието. „Тези идеи, които вълнуват нас и голямата част от демократичния свят“, каза той.

Костов оспори тезата на Закария, че модерността и либерализмът са плод на революции. По думите му те са резултат по-скоро от постепенни институционални промени. Въпреки критиката си към първата част на книгата, той определи втората, посветена на глобализацията, технологиите и геополитиката, като силна и убедителна.

„Демокрацията не е само избори. Тя е върховенство на закона, независимост на институциите, баланс на властите“, цитира Костов думите на автора за ерозията на либералните общества. Отбеляза, че за него най-ценният принос на Закария е признанието, че либерализмът не може да съществува самостоятелно. Демокрацията никога не е била само либерална, а винаги равновесие между либералната и консервативната политическа традиция, каза още Иван Костов, който беше премиер на България в периода 1997-2001 г.

Свилен Спасов представи методологията си при подбора на заглавията в поредицата „Власт и отговорност“. „Обикновено някак си усещам времето и кои са нещата, които съответстват на него“, обясни той.

Американският журналист Фарийд Закария е познат на милиони зрители по света като водещ на програма за международни новини по CNN и главен редактор на изданието Foreign Affairs. Книгата му „Епохата на революциите“ е отличена като една от най-добрите нехудожествени творби за 2024 г. според Wall Street Journal и New York Times, отбелязват от издателство "Сиела".