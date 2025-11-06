Кънчо Стойчев: С този бюджет се купуват избори

Кънчо Стойчев е социолог, но този път го потърсихме в качеството му на председател на съюза "Произведено в България" и като заместник-председател на рабоптодателската организация "Асоциация на индустриалния капитал в България" (АИКБ), за да коментираме внесения в парламента Бюджет 2026. Ето основните акценти от разговора с него:

Сравнен с миналогодишния бюджет, който беше много лош, сегашният е още по-лош. Къде е разликата? Независимо от декларираните политически обещания, че няма да се пипат данъците, този бюджет пипа данъците по един много неприятен и лош начин, който е контрапродуктивен и ще навреди на икономиката.

Къде са приликите с миналогодишния бюджет? Приликите са, че той е също толкова нереалистичен. Същите хора го правиха. Тогава ние, работодателите, реагирахме, че приходната част е неизпълнима и тя е неизпълнима. Правят се някакви стъкмистики и еквилибристики заради еврото да завършим на 3% дефицит, но тази година няма да завършим на 3% дефицит, много повече ще е. Това, което се предлага тази година е още по-неизпълнимо.

Надуват се разходите. За да се включим в тези 3% дефицит, се надуват приходите. Разходите са изпълними, те се изхарчват. Но приходите не идват и дефицитът става голям. И така отиваме на 10 милиарда евро нов дълг.

Сметнали са, че вдигането на осигуровките с два процентни пункта или с 10%, ще доведе до около 1 милиард лева приход в бюджета. Дори и да го добият този приход, той ще е кървав. С взимането на този един милиард от бизнеса ние ще убием българското производство, ще убием това, което храни държавата.

Истината е, че благодарение на добра, стабилна данъчна политика в продължение на повече от десетилетие, България се утвърди като много стабилна и привлекателна в данъчно отношение и се създаде сравнително благоприятна за работа среда. Тези мерки водят до нарастване на сивата и черна икономика. В България сивият сектор доминираше, докато не се взе правилното решение за 10% плосък данък. Някои от нас помнят какво се случи още с първия бюджет с плосък данък. Той не се удвои - той се утрои. Това нещо е трябва да се пипа, то работи. Ако трябва да спираме пари, най-справедливият начин е да се увеличи ДДС.

Помните ли нощта на белия автобус?

София беше блокирана, а депутати пострадаха, когато правителството на Пламен Орешарски се опита да вземе 1 милиард лева нов дълг. С новия бюджет се планира да се вземат 20 милиарда лева нов дълг. Защо това минава толкова безполезнено попита водещият.

На пръв поглед само минава безболезнено. Тези неща се плащат винаги. Сметката ще бъде платена и за съжаление ще бъде платена от всички нас - работещите българи.

С тези пари се купуват избори

За съжаление няма да има никаква отговорност към политическата класа, която с тези пари си купува още 2 месеца, още 5 месеца на власт.

Администрацията е толкова раздута, че ако утре съкратим всеки четвърти от нея, изобщо няма да пострада обслужването. Администрацията обаче се е превърнала в политически инструмент. Управляващоте назначават и раздуват администрацията, за да си имат платен електорат. Всъщност това е най-голямото купуване. Не онова купуване, където по кьошетата се раздават някакви пари по някакви списъци. Това е купуванер на администрация - държавна и общинска. Това са десетки и стотици хиляди гласове, които се купуват по тоя начин.

