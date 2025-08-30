Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

OFFNews 30 август 2025 в 12:25 274 0
Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

Снимка Фесбук/Christine Lagarde
Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. Тя публикува във Facebook снимки на монетите. 

Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, написа Лагард в поста в социалната мрежа.

Лагард допълва, че макар да трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види красивият национален символ, избран от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", посочва председателят на ЕЦБ.

