Евростат: Хората в България са най-недоволни в ЕС от финансовото си състояние

България е на дъното в ЕС по удовлетвореност от личното финансово състояние – едва 4,6 по десетобалната скала за 2022 г., сочи проучване на Евростат.

Това е най-ниската оценка сред всички страни членки и показва, че у нас хората са по-скоро недоволни, отколкото доволни от доходите си.

След България в негативната класация се нареждат Гърция с 5,3, Хърватия с 5,7, Словакия с 5,8, както и Унгария и Латвия, където средната оценка е 5,9.

В другия край на спектъра са държави като Нидерландия и Финландия – и двете със 7,6, които водят по финансова удовлетвореност. Близо до тях се нареждат Швеция със 7,4 и Австрия със 7,3.

За сравнение, средната оценка в ЕС е 6,6, което е малко по-ниско от общото усещане за удовлетвореност от живота – 7,1 за същата година.