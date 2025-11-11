„Банк ъв Ингланд“ предлага нова регулаторна рамка за стейбълкойните

„Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) представи своите предложения за регулаторна рамка, целяща да засили общественото доверие в стейбълкойните - криптовалути, чиято стойност е привързана към традиционни валути и които обещават да доведат до промяна в разплащанията, елиминирайки нуждата от традиционни финансови посредници, предадоха Франс прес и БТА.

Стейбълкойните се разглеждат като ключов инструмент за масовото приемане на дигиталните активи, тъй като комбинират стабилността на традиционните валути с гъвкавостта на блокчейн технологията. В момента повечето от тях са обвързани с американския долар.

„Нашата цел е да подкрепим иновациите и да изградим доверие в тази нова форма на финансови средства, която вероятно ще играе съществена роля в бъдещите плащания“, заяви Сара Брийдън, заместник-управител на централната банка по финансова стабилност.

След срива на стейбълкойна „Тера“ (Terra) през 2022 г., чиято стойност бе гарантирана чрез алгоритъм, а не чрез реални активи, регулаторите се стремят да възстановят доверието на потребителите и бизнеса в стейбълкойните.

Сред предложенията, които ще бъдат подложени на обществено обсъждане до 10 февруари 2026 г., „Банк ъв Ингланд“ включва ограничение за физически лица - до 20 000 британски лири (около 23 000 евро) за притежание на стейбълкойни, ограничение за фирми - до 10 милиона британски лири, с възможност за изключения. Предложенията включват също до 60 на сто от активите, гарантиращи стойността на стейбълкойните, да могат да бъдат инвестирани в краткосрочни държавни облигации на Великобритания, както и подкрепа за системно важни емитенти при финансови сътресения.

Централната банка ще регулира „системните стейбълкойни“, определени от Министерството на финансите, докато по-малките участници ще бъдат под надзора на Службата за финансово поведение (FCA).

Още през май регулаторът предложи емитентите да бъдат задължени да поддържат резерви, равни на стойността на издадените токени, за да се гарантира стабилността на системата.

Очаква се новата британска регулаторна рамка да влезе в сила през 2026 г., като така Лондон ще се нареди сред пионерите в регулирането на дигиталните валути. Действията на Великобритания следват примера на Вашингтон, който прие закон по-рано през тази година, както и на Европейския съюз, който въведе през 2024 г. правила, ограничаващи използването в еврозоната на стейбълкойни, базирани на американския долар.