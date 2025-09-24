Прокуратурата разследва футболисти заради залагания на собствените им мачове

46-има футболисти и треньори в Първа и Втора лига са уличени в залагания за собствените си отбори на мачове в двете ни дивизии през сезон 2024/25, съобщава "Сега".

Първоначалната информация бе, че всички са слагали пари на срещи на други отбори, макар и от българското първенство. Новите разкрития обаче доведоха до отмяна на планирана за днес съвместна конференция на БФС, НАП и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), тъй като проверката се е задълбочила.

"Преди около една година стартираха разговорите с цел подобряване имиджа на българския футбол. Беше инициирана проверка от НАП. На 10 септември т.г. постъпи официално писмо от ГДНП, с което ни предоставиха списък с 46 футболисти, треньори и други служебни лица - става въпрос за IX кръг в Първа лига и X кръг Втора лига (б.ред. - през сезон 2024/25). В тях е имало нелегални залагания. На база Дисциплинарния правилник, Дисциплинарната комисия към БФС е взела решение те да бъдат наказани с парична санкция 10 000 лв. Докато не бъде изплатена, те са със спрени състезателни права. За днешния ден беше предвидена пресконференция - беше взето решение в късните часове вчера тя да бъде отложена, тъй като проверката продължава. Част от футболистите са залагали и на собствени мачове. Това буди съмнение за манипулиране на срещи. Прокуратурата се е самосезирала. Нарушението, което е предвидено в Дисциплинарния правилник, вече е наложено. Някои са си платили глобата. Оттук-нататък органите на реда ще преценят дали има и друго по-сериозно нарушение", обяснява заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

Не е ясно защо решенията от заседанието на Дисциплинарната комисия, което се е провело на 16 септември, не са обявени публично по-рано.

Президентът на БФС Георги Иванов заяви, че не може да оповести имената на замесените. По думите му прокуратурата вече се занимава със случая, особено с тези футболисти, върху които има съмнения, че са залагали на собствени мачове.

"Аз не знам как се казват тези футболисти. Става дума за произволен кръг. Искам тези футболисти да спазват правилата. Футболистите са предупредени преди една година, че ще има такива проверки. Предишното правило беше 6 месеца без да практикуваш футбол и 5000 лева. Имахме съмнения какво ще се случи. Представяте ли си 50 човека да ги оставим 6 месеца да не играят футбол?! Смятате ли, че това е по-добре. Затова взехме решение глобата да е 10 000 лева", обяснява Иванов.

Кръговете, в които са извършени предполагаемите залагания, са следните:

Първа лига, IX кръг

"Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948" 0:2

"Хебър" - "Септември" (Сф) 1:2

ЦСКА - "Берое" 1:0

"Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София) 2:0

"Славия" - "Левски" 0:1

"Спартак 1918" (Варна) - "Черно море" 0:2

"Крумовград" - "Ботев" (Враца) 3:0

"Арда" - "Ботев" (Пловдив) 1:0

Втора лига, Х кръг

"Спартак" (Плевен) - "Монтана" 2:1

"ЦСКА 1948 II" - "Марек" 2:0

"Фратрия" - "Миньор" (Перник) 1:1

"Несебър" - "Лудогорец II" 2:2

"Дунав от Русе" - "Етър" 1:4

"Ловеч" - "Ботев II" (Пловдив) 3:1

"Добруджа" - "Струмска слава" 3:1

"Спортист" (Своге) - "Беласица" 1:1

"ЦСКА II" - "Янтра" 0:0

"Пирин" (Бл) - "Локомотив" (ГО) 2:0