Година след развода си принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана.

Rapper French Montana gets engaged to the Princess of Dubai ???? pic.twitter.com/5mUc2Do1tN — No Jumper (@nojumper) August 27, 2025

Дъщерята на дубайския владетел е казала "да" на годеника си от мароканско-американски произход. Само преди година тя рязко прекрати брака си, обвинявайки в Инстаграм бившия си съпруг, че "е зает с други спътници".

31-годишната шейха Махра бин Мохамед би Рашид ал-Мактум е получила предложението за брак по време на Парижката седмица на модата през юни, е потвърдил пред холивудското светско издание TMZ говорител на бъдещия младоженец.

Махра е дъщеря на шейх Мохамед бин Рашид ал-Мактум (шейх Мохамед) - министър-председател и вицепрезидент на Обединените арабски емирства, както и емир на Дубай.

French Montana, чието истинско име е Карим Харбуш, има три номинации за "Грами".

През 2024 г. принцесата обяви, че напуска съпруга си, за когото се ожени година по-рано, а два месеца преди развода се роди тяхната дъщеря.

„Тъй като си зает с други спътници, с настоящото обявявам развода ни“, написа тя "Инстаграм" на 17 юли 2024 г.: „Развеждам се с теб, развеждам се с теб и развеждам се с теб. Пази се. Твоята бивша съпруга.“

Публикацията за раздялата умишлено препращаше към ислямска традиция, която позволява на мъжа да се разведе незабавно с жена си, изричайки това три пъти.